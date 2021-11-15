塑膠中心2021塑膠產業創新論壇24日舉辦

面對氣候變遷的挑戰，各國啟動永續減碳政策，財團法人塑膠工業技術發展中心將於11月24日及25日辦理「2021塑膠產業創新論壇」，探討塑膠產業如何因應當代環境議題，透過循環創新延續產業優勢。兩天論壇全程免費參與，歡迎有興趣的業者踴躍至http://showroom.pidc.org.tw/報名。

塑膠中心長期深耕國內外塑膠產業發展，每年挑選產業重要關鍵議題和世界發展趨勢，並辦理論壇搭建塑膠產業商務交流的平台。舉例而言，今年「2021塑膠產業創新論壇」便結合許多趨動技術創新應用的關鍵議題，包含減量減塑、循環再生、生物可分解、淨零碳排等。

論壇議程包含兩大主題論壇，以及三場技術主題研討會。11月24日展開的主題論壇「循環永續產業創新」和「邁向淨零永續未來」將邀請產官學研的專家學者，分享實務上的創新案例與趨勢。而11月25日的技術主題研討會議題包含塑料循環永續暨高值創新技術、生醫高分子醫材高值技術、減碳管理、再生產品分析、驗證與開發等。會場同時進行焦點技術聯展，介紹塑膠中心多項可移轉技術與專利，與會來賓可藉此進行交流商談活動。

循環淨零是世界趨勢，也是塑膠產業創新發展的關鍵，塑膠中心依此理念提供多項技術與服務於論壇中展現，敬邀業界夥伴報名參加「2021塑膠產業創新論壇」，一起加速產業循環永續創新。