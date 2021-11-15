第2屆灃食SUPER校廚大賽　台南市新南國小勇奪金獎

異國蔬食菜單展現新風貌，傳遞環境永續理念

最強校廚，由我來當！灃食公益飲食文化教育基金會舉辦第2屆「灃食SUPER校廚大賽」，昨(14)日於台北市開南中學舉行總決賽與頒獎典禮，由台南市新南國小勇奪金獎，嘉義市垂楊國小摘下銀獎，基隆市八斗國小、新北市溪洲國小分別榮獲銅獎肯定。

為鼓勵全國校廚導入灃食《營養5餐蔬食食譜》，今年增設灃食美味獎也由台南市新南國小拿下，該校也同時獲得金獎，風光抱回兩大獎項。

經過全台各地10組校廚隊伍激烈賽事，比創意也要拿出實力，挑戰專業評審團指定菜與創意蔬食套餐，呈現校園午餐全新料理風貌，最後遴選出來自台南市新南國小為金獎得主，精心設計菜單色香味俱全並搭配異國風情，擺盤精緻典雅，獲得一致好評，榮膺最強校廚稱號實至名歸。金獎團隊不僅獲得10萬獎金，主辦單位也加碼贈送均質機與高倍速果汁機等設備，期望能提升校園廚房效能且端出更多元豐富菜色。

因應國際飲食潮流，灃食教育基金會舉辦第2屆SUPER校廚大賽，以蔬食料理為主題，每組設計包括主食、主菜、副食、青菜與湯品成套的蔬食午餐菜單，其中兩道菜色須融入異國料理特色，可品嘗跨國風味也能學習不同飲食文化，不僅呼應環保，也能透過料理傳遞永續理念。

灃食董事長姚仁祿表示，校廚與營養師就好比作曲家與演奏者的關係一樣，營養師設計出好的菜單就像貝多芬譜出好的樂章，但關鍵是校廚如優秀演奏家的精湛廚藝，感謝校廚始終在廚房兢兢業業，期待未來校園廚房能擁有音樂廳等級高規格設備。他並感謝校廚繪畫比賽現場展出的所有作品，每張畫作將感恩校廚心意表現相當傳神，令人驚艷。

灃食所舉辦「感謝校廚繪畫比賽」，前3名得主也自近1500件作品中脫穎而出並於現場領獎，灃食團隊前往小畫家學校，拍攝他們與校廚朋友互動製作成形象影片舉辦首映，片中不但呈現出校廚朋友辛苦付出，同時藉由孩童細心觀察校廚工作情況，描繪彩色訴說故事，讓孩童更懂得知福惜福。

灃食感謝校廚全國繪畫比賽，由董事長姚仁祿(左三)頒獎並 鼓勵脫穎而出的3位得主。圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供

灃食教育基金會指出，投入營養5餐計畫蹲點校園多年，發覺校園午餐中，學童不愛吃青菜，因此灃食去年出版《蔬食食譜》，期望為校園午餐帶來新的蔬食料理可能。今年進入總決賽的校廚團隊精銳盡出，善用在地與當季食材做出變化，發想出10套創意美味菜單，讓學童品嘗蔬食原味與營養，也不再把吃青菜視為餐桌上難解的題目，端上桌的多元蔬食料理，也讓蔬食日不再成為廚餘日，並為永續環境盡一分心力。

金獎新南國小獲獎作品採用台南在地食材製作，用彩虹蔬果繽紛配色吸引孩童愛上蔬食。圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供

灃食教育基金會透露，未來將持續舉辦校廚大賽，12月也會規畫進階培訓課程讓決賽團隊共同交流，藉此精進工作職能，期待他們成為種子，在營養午餐領域中發揮影響力，展現校園廚師的軟實力。