臺大實驗林凰凰茶園獲選「2021全國有機烏龍茶銅蛙獎」

臺大實驗林管理處凰凰有機茶園獲選「2021全國有機烏龍茶銅蛙獎」，這是繼2018年取得國內有機農產書品驗證證外、接著2020年取得歐盟最具權威性的「ECOCERT國際生態認證中心」驗證證書、以及美國農業部有機產品驗證(USDA)後，再次獲得該獎項肯定。此舉不但可讓國人安心品茗、喝出健康，並兼顧自然保育及推廣在地產業。這也是臺大實驗林推行茶園有機栽培的終極目標，並推動落實該校善盡大學社會之責任。

有機茶比賽現場頒獎活動，評審結果由臺大實驗林凰凰茶園有機烏龍茶獲銅蛙獎。圖／臺大實驗林提供

臺大實驗林處長蔡明哲表示，近年來消費者對食安衛生及自然保育意識抬頭，施用有機肥料、非農藥防治病蟲害等有機耕種方式逐漸盛行，但目前有機茶園經營，必須經過多年投入才能開始有營收，而病蟲害、單位面積產量過低、生產成本過高等問題，均是目前面臨的挑戰，如何藉由完善檢驗或認證制度，使有機茶產品和其他茶產品有所區隔，以提高產業價值與獲利極為重要。

有機茶比賽評審結果共選出翠蛙/金蛙/銀蛙/銅蛙等得獎者大合影。圖／臺大實驗林提供

臺大實驗林管理處自2014年起獲得行政院農業委員會、農糧署等單位計畫經費補助開始進行有機茶園之建立及推廣 。在計畫執行期間觀察並紀錄茶園生態之保育成效， 促使有機茶園成為野生動物們的活動空間，成為農業與自然和諧的典範。培養出品質最高的有機茶，也維護茶園及周邊的野生動物的生存權，讓農業與野生動物共存。

此外，從茶樹的栽植、管理、採摘、製作、包裝、品牌及行銷以一條龍的方式來經營生產，將每一個環節嚴格把關。同時也結合在地的茶農進行產學合作和策略聯盟，以母雞帶小雞方式朝有機茶園認證前進。

鳳凰有機茶園追求的不僅是高品質的好茶、更追求無毒、無化學肥的優質環境、讓茶園、森林與野生動物共存共榮。沏一壺茶、喝一杯茶，這杯茶的清香與厚實回甘的喉韻，不僅是好茶，更是友善環境的好茶，與眾多野生動物一同成長的好茶。茶湯蘊含的大自然風味，絕對是值得向大家推薦的友善環境好茶。

本次獲選的茶，茶湯清澈明亮之深琥珀色，香氣帶熟果香與蜜香味，後韻帶有特殊之蟲涎味，滋味茶質濃郁不澀，非常具有特色，再創凍頂茶鄉傳奇。圖／臺大實驗林提供

頒獎典禮與記者會已於11/10日於信義誠品舉辦，同時展開為期兩周的展售會至11/24日，歡迎喜愛有機茶的朋友到場品嚐饗宴。