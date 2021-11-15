文策院支持電影作品《空巢 Alone》發布眾星雲集

文化內容策進院（文策院）2021「TCCF創意內容大會」進入第三天，不僅「內容交易市場」及「國際趨勢論壇」持續熱烈進行，由文策院投資製作，Enjoy TV、好享國際文創合製合拍的《空巢 Alone》也於今（12）日舉辦新戲發布會 ，展現台灣與馬來西亞兩國合作成果。周邊活動「花園練習」從晚間展開為期三天的展演體驗，由孫盛希、李浩瑋、Starr Chen 接力演出，還有結合現場音樂與瑜珈的「the MEDIAN x PUZZLEMAN 花園練習三部曲」共同揭開序幕。

由文策院國際合資合製方案支持的《空巢Alone》是一部人文關懷的電影，講述阿茲海默症家庭的故事。文策院董事長丁曉菁於《空巢Alone》新戲發布會上表示，臺灣作品要跟全世界合作，一路走來文策院從法制通過、提出政策支持方案，把各種合作的資金通路打開，透過國際合作、合資讓好的企劃案走向世界。這次《空巢Alone》就是相當成功的案例，由文策院投資製作，Enjoy TV、好享國際文創合製合拍，不僅替臺灣電影開拓國際市場，更展現臺灣與馬來西亞兩國跨國合作成果。壓軸登場的國際趨勢論壇，以「商機無限的超空間派對」、「臺灣影視投資新趨勢」和「新綜藝時代：娛樂節目新敘事與新商模、」主題，邀請綜藝、娛樂、音樂、時尚藝術展演等，不同面向的娛樂產業代表，分享在「內容線上化」、「展演虛擬化」的趨勢下，業者如何增進軟硬體技術整合能力，打造全新的商業模式。



科技與創意內容的結合，帶來新的商業模式，讓IP跨界應用有了更多發展及可能性，「臺灣影視投資新趨勢」論壇中，台灣大哥大副總經理李芃君表示，過去五年OTT興起，平台競爭下，對內容和上游是個好消息，也是最好的時代，藉由更多元化的收益，能製作更好的影視作品，是良性循環。從投資方角度來看，中信創投資深副總邱明慧點出「運用金控的能力資源，讓創作者可以把事情做大」。伯樂影業董事長吳明憲則建議創作者，在規劃案子時須思考多元收入，以拍電影為例，財務計畫不能只放在票房回收，而是進一步思考，同時做電視、遊戲、出版品等開發，讓投資人看到更多機會，提高媒合成功率。



「新綜藝時代：娛樂節目新敘事與新商模」，邀請四位有豐富節目製作經驗的與談人，包括製作《全明星運動會》的好看娛樂副總經理王貞妮、MTV Taiwan總監周祐楷、SELF PICK創辦人徐嘉凱和薩泰爾娛樂執行長謝政豪，討論迎接新綜藝時代的新媒體發展，以及疫情後對產業造成的巨大衝擊。王貞妮表示「儘管電視收視率下降，但網路和新媒體明顯提升，賺錢的機會哪裡都有，此路不開，一定會有另一條路可走」；謝政豪以《炎上徐乃麟》為例，線上票房破千萬，可做為未來台灣做節目的一種可能。2021「TCCF創意內容大會」的「未來內容展」將會持續至周日，並有「接下來練習場」與「花園練習」，提供各式展演，詳情可至官網查詢：https://tccf.taicca.tw/tw/ 。

