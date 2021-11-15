本土影視IP集結政府投入國際資源，將台灣影視軟實力推向國際

亞洲最大同志影音線上平台GagaOOLala今年推出「同志音樂愛情故事」系列原創電影及影集引起大眾注目與迴響，日前於東京影展市場展上發表原創影視計畫吸引全球16國超過百位投資合作夥伴上線媒合，本月12日將再與文化內容策進院（文策院）合作舉辦TCCF媒合推介會，發佈今年度大熱的台灣原創影視IP《酷蓋爸爸》、《第一次遇見花香的那刻》、《小光》等續作計畫，並招攬新一季「同志音樂愛情故事系列」主創人員及故事，更公開為重量級新案「BL四季4部曲影集」籌募合作夥伴。

亞洲最大同志影音線上平台GagaOOLala旗下同志與BL影視製作中心GOL STUDIOS至今投資製作超過50部以上原創作品，更以台灣為基地，積極與菲律賓、泰國、日本、美國、歐洲各國合作夥伴投拍國際合製或台灣本土自製影音內容。歷年已完成由金鐘男星蘇達主演台菲合拍電影《他和他的心旅程》、由丁寧領軍，集結以《返校》入圍金鐘獎的黃冠智、《終極三國》邵翔所主演的《幸福五部曲》短片系列與泰國浪漫愛情電影《戀愛完成式2》。

今年更推出「同志音樂愛情故事」系列影視作品包括由謝佳見、林輝瑝、路嘉怡所主演的同志家庭喜劇《酷蓋爸爸》、陳宏一導演所執導的機器人女同電影《看不見攻擊的程式》、億萬票房導演葉天倫偕同新銳導演廖堃言所執導的《聽不見的距離》、《刻在你心底的名字》導演柳廣輝編導的扮裝皇后電影短片《親親壞姊妹》、BDSM大尺度點擊奪冠的同志短片《小光》和全球首部台泰合製泰劇《戀愛無名氏》都已陸續上架，除了受主流媒體強力報導外，延燒至BL網路社群也引起一片討論，正片、主題曲、MV、製作花絮等素材，口碑及線上點擊成績斐然。就連迷你影集《第一次遇見花香的那刻》尚未上線就已獲得法國、日本及德國等國際影展邀約。

日前GagaOOLala假東京影展市場展（TIFFCOM）期間，參與舉辦了原創影視線上發表會，吸引了16個國家或地區的影視製作公司報名，其中包含日本TV TOKYO、WATCHA、韓國LYD、菲律賓GMA、新加玻mm2、NBCUniversal、Faceook等國際知名製片商，都對LGBTQ+及BL影視作品展現高度興趣。本月12日下午三點與晚上七點更將與一路帶領台灣影視邁向國際的文策院合作，擴大舉辦兩場台灣原創作品的發表場次，以「LGBTQ+與Boy’s Love(BL)」為主題，為參與者呈現明年即將開拍的強檔原創IP，包含同志家庭劇《酷蓋爸爸》第二季與第三季、女同迷你影集《第一次遇見花香的那刻》第二季、BL短片《小光》影集版及新一季「同志音樂愛情故事系列」外，將新增一個重量級的「BL四季4部曲影集」。

GagaOOLala作為全球LGBTQ+線上影音平台的領導品牌之一，挾帶超過120萬名註冊會員，於全球235個國家及地區提供服務的優勢，成為亞洲最大LGBTQ+影音串流平台，也是台灣第一個全球開通的OTT影音服務。此次期待藉由延續有潛力的IP，向各界提出影視合作方案。另徵求各路好手的優質故事創意，投拍好故事。鏈結起國內外夥伴，匯聚資源與資金，產生更多工作機會與優質影視作品，創造包含：內容製作、版權銷售、國際行銷、通路發行、異業結合、廣告贊助、電子商務、音樂與出版等多方面營收。11月12日TCCF媒合推介會活動報名請搜尋「GagaOOLala原創作品發佈會」或洽GOL STUDIOS官網。



活動報名連結：https://bit.ly/rg-ch-taicca-gagaoolala-showcase-2021

活動手冊：https://bit.ly/deck-ch-new-gagaoolala-showcase-2021