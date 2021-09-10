創作無極限化身哲學家 醒吾張家銘洲際海報賽為國爭光

醒吾科技大學商業設計系大四生張家銘，創作時爆發力十足，時而想像自己是創世神保留最純真的自己，甚至化身為哲學家不侷限於形式創作，作品勇奪第一屆洲際海報設計大賽（學生組）一銀獎、一銅獎，為台灣爭光！

醒吾科大商設系張家銘同學生態類-銅獎作品：Silent Extinction。圖／醒吾提供

2021第一屆洲際海報設計大賽（POSTERSTELLARS 1ST INTERCONTINENTAL POSTER COMPETITION UNITED STATES 2021）為美國的Poster Stellars LLC公司創立的一個跨洲際比賽，希望能為全球的藝術家提供一個平等競爭的機會，讓有能力的設計師大放異彩。

醒吾科大商設系張家銘同學在醒吾科大的噴漆作品。圖／醒吾提供

第一屆洲際海報設計大賽就多達41個國家518張海報報名參賽，醒吾科大商設系今年應屆畢業生張家銘在眾多海報中脫穎而出，榮獲2021美國首屆洲際海報大賽（學生組）政治類-銀獎及生態類-銅獎。

醒吾科大商設系張家銘同學與翁永圳老師亦師亦友。圖／醒吾提供

張家銘同學復興美工畢業後就讀醒吾科大商業設計系，大一生就很有自己獨特的想法，進大學創舉就是在校園隨意噴漆。醒吾科大學術風氣自由開放，商設系導師翁永圳發現後不但沒有責難，發動商設系全力支持，幫張家銘圓噴漆夢，成為第一個大一生在校園開設了噴漆個展的學生。

張家銘自己在一、二年級時還沉靜在噴漆的世界中，為了畫好每次的噴漆都還會在家中練習無數多次，還和醫學院的姐姐借了骨骼圖，一筆一畫的練習。直到四年級在同學介紹之下走進海報的創作，最高一個月製作了11張的海報同時還進行學校的展覽。

什麼都想學習的張家銘表示，大四時開始參與國際賽的創作，之前努力學習的素描、水彩、噴漆等創作，都是為了分享與享受創作的過程。而「爆發力」就是創作最重要的一環。創作作品時都會想像自己是創世神，想保留最純真的自己，也想創作出獨一無二的作品。

說到作品的設計理念，張家銘誠實的說出在創作時都覺得自己就是一位哲學家，藝術不侷限於形式，創新的發想無處不在，自己就常常在半夜突然有了想法就會起身完成它。

張家銘座右銘是「設計是為別人訴說感情，藝術是為自己表達感情」。目前已畢業的張家銘未來還想自己接案創業，希望自己能有更好的創作與能力。

商設系翁永圳老師從一年級就擔任張家銘的導師，當張家銘被學校發現在校園噴漆後，還協助他開辦第一個個展，對張家銘而言就像一個爸爸一直給予很多協助，翁永圳老師對每位學生的作品都不會給予直接的否定，而是選擇給學生更大的思考空間。