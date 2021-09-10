台灣經貿網跨境電商實戰營 逢甲大學奪冠

為協助業者拓展跨境電商，經濟部國際貿易局委託外貿協會營運的台灣經貿網，今（2021）年攜手亞馬遜全球開店及Facebook，集結25間大學374名學生辦理為期3個月的「跨境電商實戰營」，9月10日辦理線上成果發表會，由前10強優勝隊伍參加，最後由逢甲大學「理性的瑪麗安」團隊奪下本屆冠軍。

外貿協會數商處處長陳鈴君表示，台灣經貿網跨境電商實戰營今年邁入第7屆，除繼續聯手亞馬遜全球開店，今年也首度與「Facebook 大學數位人才培育計畫」合作，本項活動主要係透過學生與台灣經貿網尊爵會員的合作，共同提升廠商在台灣經貿網企業網及亞馬遜網路商店的型錄品質及加強SEO，同時透過Facebook社群及亞馬遜網站投放廣告，導引流量至台灣經貿網及亞馬遜網路商店，協助業者開發潛在買主及拓展商機。

榮獲第一名得獎團隊為逢甲大學「理性的瑪麗安」。圖╱貿協提供

今年競爭相當激烈，經過評審後，有四隊入選前三名，分別是第一名逢甲大學、第二名東海大學、第三名有兩隊：成功大學及逢甲大學。其中逢甲大學「理性的瑪麗安」因多方運用關鍵字搜尋工具、SEO優化技巧來協助業者進行產品定位並優化文案，成功收到18筆轉換訂單；第二名東海大學「叫我AI生隊」協助業者優化台灣經貿網企業網，並創立Facebook粉絲團，同時運用影片宣傳，吸引逾20萬觸及人數；第三名成功大學「國企巾幗不漏氣，外貿電商營來click」在行銷上搭配時事，設計產品包裝及文宣，協助業者於Amazon上曝光，訂單數成長33倍；同樣是第三名的逢甲大學「參人行銷售」團隊，則在Facebook上利用主題標籤，成功觸及潛在市場，吸引逾千次點擊數，各團隊表現皆相當優異。

參與成果發表會的線上評審、老師、同學及廠商大合照。圖╱貿協提供

亞馬遜全球開店台灣總經理陳思芬表示，這次的實戰營提供廠商與學生實務合作的機會，搭建企業與人才間的橋樑，協助培養許多年輕世代的跨境電商人才，相信在未來也能成為台灣企業數位轉型的種子。

Facebook台灣香港總經理余怡慧則表示，透過「Facebook大學數位人才培育計畫」系列課程培育提升學生的數位競爭力，並補助優秀學生取得受國際認可的Facebook Blueprint證照，期待為台灣培育更多產業人才，成為企業數位轉型的最佳戰力！