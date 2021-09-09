聯電董事長洪嘉聰獲頒清大名譽工學博士

國立清華大學於9/8頒授聯華電子董事長洪嘉聰名譽工學博士，表彰這位傑出卻低調的企業家對台灣產業及社會的貢獻。洪嘉聰表示，這項成就不只是個人榮譽，也是清華對聯電長久以來耕耘半導體產業的肯定，他以成為清華人為榮，未來將持續深化雙方合作，期盼成為產學合作的最佳範例。

「感念劉校長，感謝清華。」站上講台，洪嘉聰首先感謝去年離世的清華前校長劉炯朗推薦他為名譽博士，並表示劉炯朗自2006年起擔任聯電獨立董事，對公司發展給予許多指導，在聯電策略轉型的過程中提供關鍵性支持。洪嘉聰表示，聯電走過半導體產業崛起而帶動經濟升級的歷程，並從IDM轉型晶圓代工、由小公司成長為國際型企業。聯電1985年剛上市時的股本是8億元，市值則是11億元；而今日聯電市值來到了8千多億元，是當時的7百多倍。

「聯電成立至今的40多年間，清華對於我們的幫助實在太大了。」洪嘉聰表示，在他服務的這30年間，看見聯電與清華建立良好合作關係，在研發、智能製造領域多有交流，目前公司董事會9名成員中，就有2席為清華教授，公司副總經理以上的高階主管也有5位是清華畢業的優秀校友，相信未來能在各方面有更多合作。

清大校長賀陳弘指出，洪嘉聰不僅氣質與清華人相近，認同清華價值，長期以來也默默地支持學校的多項發展，是清華志同道合的伙伴。「他推崇清華人所推崇的典範，」賀陳弘說。在沈君山、劉炯朗兩位備受推崇的清華前校長故去後，洪嘉聰協助設立劉炯朗紀念空間，並大力支持清華將大禮堂整建為國際級高規格的「君山音樂廳」。

「最早提名洪嘉聰為清華名譽博士的其實是劉炯朗前校長，現在我們完成了他的遺願。」台灣聯合大學系統校長陳力俊分享了這樁美事的緣起，並形容洪嘉聰有智慧、有遠見，在經營管理上具決斷力、善於溝通，帶領聯電在營收和市值屢創新高。陳力俊認為，洪嘉聰不僅是成功的企業家、熱心公益、且對清華貢獻良多，獲頒名譽博士實至名歸。

陳力俊也透漏洪嘉聰為善不欲人知的小故事，當年洪的愛子考上清華經濟系，愛屋及烏的他主動捐款給學校協助推動校務，唯有「匿名捐款」、「不要讓兒子知道」這兩樣條件。「今天夫人及公子都來到現場，我一問之下才知道他們至今仍不曉得，真是保密到家！」如今洪嘉聰的兒子已畢業且事業有成，每月都將一部分薪水捐給學校，讓陳力俊大讚真是有其父必有其子。

科技部前部長徐爵民說，認識洪嘉聰的人都知道他話不多，今天致詞甚至是眾貴賓裡最短的，「還規定我不能講得比他久。」徐爵民也用西班牙文的「愛不囉嗦」來形容洪嘉聰，總是開會不囉嗦，想到就去做，常奉獻公益，不只在疫情期間捐贈防疫物資給醫療機構、捐款購買疫苗，長期以來也贊助學校獎學金、支持年輕學者企業管理研究、生態保育，也照顧弱勢家庭學童。

頒授典禮包含中央研究院教授張韻詩、閎康科技董事長謝詠芬、力旺電子董事長徐清祥、聯華電子總經理簡山傑、許多聯電主管及清華大學師生都到場致賀。洪嘉聰現任聯華電子董事長暨策略長，同時也是多家公司的董事，1991年加入聯電後，從財務部經理、資深副總一路晉升財務長，2008年出任聯電董事長。清華大學指出，洪嘉聰近年帶領聯電調整經營策略，轉型成為專注特殊技術的領先者，並從強化財務結構，擴充具成本競爭力產能及調整產品組合著手，在策略定位、技術、產能、良率、獲利與永續經營各方面都有亮眼的表現。

清華大學指出，去年新冠疫情爆發後，洪嘉聰帶領聯電因應疫情衍生的新工作型態與市場需求，持續強化競爭優勢，推出創新服務，邁向更高標竿。聯電股價近日屢創新高，市值更衝破8千億元大關，躍居台股第五大。

洪嘉聰是清華大學自1996年後頒授的第四十位名譽博士。清華名譽博士包括諾貝爾物理獎得主楊振寧、中研院前院長李遠哲、台積電前董事長張忠謀、奧運田徑選手「飛躍羚羊」紀政、國際知名動物保育人士珍古德、央行前總裁彭淮南等人。