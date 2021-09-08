大葉大學獲教育部大專校院學生雙語化學習計畫普及提升獎助

新生參加大葉大學線上英語營，開心學英文。圖／大葉大學提供

因應2030雙語家園，教育部鼓勵大專校院推動「大專校院學生雙語化學習計畫」，大葉大學榮獲普及提升學校獎助，將從通識性與初階課程開始，再帶入系所專業課程，漸進式提升學生英語能力。國際語言中心在開學前夕舉辦為期四天的線上跨文化英語先修營，帶領大一新鮮人強化英語聽說讀寫能力，同時認識各國文化。

大葉大學為新生舉辦線上跨文化英語先修營。圖／大葉大學提供

國際暨兩岸交流處處長、國際語言中心主任張智惠指出，教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」希望透過全英語授課提升高等教育的國際競爭力，大葉大學有不少教師擁有國外學位，學校一直致力於推動國際交流，打造國際化的學習環境，很榮幸此次可以獲得普及提升學校獎助。未來學校除了透過工作坊協助老師提升英語授課能力，更將全方位培養學生日常生活的英語應用，比如目前正在舉辦的線上跨文化英語先修營，結合了音樂、遊戲、異國文化等元素，引導學生融入英語環境，快樂學英語。

大葉大學國際長張智惠表示，學校將全方位提升學生英語能力。圖／大葉大學提供

張智惠處長表示，大葉大學是一所產學導向的大學，各學院都與產業緊密連結，不論是想進入外商公司或五星級飯店服務，還是個人創業，英語能力都有助於學生開拓職涯面向。學校第一階段會先透過外語課程、通識課程、各學系初階課程提升學生英語能力，接著導入專業課程，漸進式幫助學生奠定日常英語對話與學術英語的基礎。