陽明交大成立資訊學院跨校區合作推動辦公室

整合雙校區優勢 促進資訊與醫學跨領域合作

國立陽明交通大學資訊學院(原交大校區學院)上月8月1日於陽明校區正式成立『資訊學院跨校區合作推動辦公室』，負責推動資訊學院與陽明校區各醫學領域相關院、系、所、研究中心，以及各教學醫院跨領域之合作。

陽明交大林奇宏校長表示，利用先進資訊技術應用在醫療服務上已是國際重要趨勢，而未來智慧醫療產業也需要借助更多的數位科技導入，才能大幅提升醫療及人的生活品質。『資訊學院跨校區合作推動辦公室』肩負起鏈結交大校區與陽明校區原有的資訊與醫療兩大領領域之重責大任。首要任務為建立共同工作的合作環境與平台，以落實在學術研究、教學及服務三方面。

陽明交大『資訊學院跨校區合作推動辦公室』揭牌儀式，日前9/6於線上舉辦，期盼藉由跨校區合作推動辦公室的成立，創造更多充份合作機會，發揮一加一大於二的綜效。圖/陽明交大提供

陽明交大『資訊學院跨校區合作推動辦公室』主任、資訊學院施仁忠副院長表示，在橋接資訊與醫學相關領域合作的任務之下，目前具體的推動項目包含「建立學術研究合作管道」、「推動教師合作研究計畫」、「規劃跨域學程與師資」、「共同指導學生專題、碩、博士論文」、「共同發表學術論文」、「加強資訊學院與本校各教學醫院之合作」、「協助提昇社區醫療服務的智慧化」六大項目。現階段已規劃了資工系與醫學系的雙聯學程，未來也將與護理學院共同推動雙聯學程。

在「推動教師合作研究計畫」下，已有資工系曾新穆教授跟醫務管理研究所推動運用人工智慧進行病患發生疾病的預警與照護之研究；資工系荊宇泰、蕭子健、胡毓志教授跟台北榮總高齡醫學中心，也應用VR及光電測量技術評量高齡長者認知、肌力等參數；資工系施仁忠教授跟台北榮總乳房醫學中心則運用VR技術進行病患術前預估及術後評量等研究，陸續展開了跨領域的研究。