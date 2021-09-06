崑山科大鏈結台積電慈善基金會 資源挹注偏鄉

文/葉圳轍

崑山科技大學承接109-110年偏鄉數位創新服務計畫，服務全國六大創新型數位機會中心（以下簡稱DOC），為各地進行數位轉型，也為當地連結外部資源挹注，提升服務多樣性與全面性。

該校近期攜手台積電慈善基金會的惜食計畫共同合作執行，自7月起每週致贈400顆奇美冷凍包子予雲林口湖老人福利協進會逾百位長輩，更贈與長期為社區供餐服務的南投縣樂齡學習示範中心，一套全新廚房設備，讓滿滿的關懷遍及社會。

為因應整體計畫與不同數位創新型DOC之服務需求，崑山科大不僅引入台積電慈善基金會的資源，同時也透過與電子商務平台「小農電商」的合作，推廣偏鄉有機農產品，也與數位合作夥伴「G0V台灣零時政府」，增加 g0v「開源力」的第一線協作知識，運用資訊科技、分析問題、協作分工，站上自學共學提供各數位創新DOC適合的資源。

除了鏈結外部資源外，崑山科大在8月31日同時捐贈80組防疫隔板予雲林口湖老人福利協進會及南投縣樂齡學習示範中心，讓長輩們在社區共餐時亦能安心防疫用餐。

崑山科大副校長鐘俊顏(右起)、魚池DOC理事長、創媒學院陳薇薇院長於台積電慈善基金會捐贈的設備中合影。圖/崑山科大提供

教育部偏鄉數位創新服務計畫乃是在協助數位創新DOC深耕在地特色及數位轉型，並積極鼓勵大專院校師生運用所學專長，組成數位創新團隊，投入偏鄉服務。崑山科大計畫主持人暨臺南青年志工中心主任副校長鐘俊顏表示，在計畫中，該校積極協助數位創新DOC進行數位轉型，深入了解在地需求，挹注長期外部資源，落實大學社會責任。

鐘俊顏指出，本次要感謝台積電慈善基金會張淑芬董事長響應偏鄉計畫推動，致力於弱勢及偏鄉關懷，將資源提供給有需求的偏鄉地區，更達珍惜食物不浪費、銀髮共餐之目的。

獲贈的雲林縣口湖鄉老人福利協進會督導吳國良表達感謝，並表示，雲林有18個樂齡、長照、日照等服務據點，照顧社區內不同類型的被照護者，感謝台積電慈善基金會提供的美味包子，是大家下午最好的點心，每一口都充滿感激與溫暖。

南投縣樂齡學習示範中心理事長連東祥表示，魚池樂齡中心成立以來，每週2到3次的供餐，讓社區長輩同聚一起，隨著疫情逐漸解封，長輩紛紛回到中心上課用餐，感謝崑山科技大學對偏鄉服務的關懷與支持，讓共餐環境更加安全、衛生。