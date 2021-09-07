HR Asia Award連續獲獎三年 李宜真：體現安進的價值

安進在台即將邁向第6年，今日宣布獲得2021亞洲指標性人力資源獎項《2021 HR Asia Award》大有斬獲的喜訊，而且已連續三年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」肯定。 於此期間，經歷全球新冠肺炎爆發及日前台灣疫情升溫三級警戒之嚴重影響，更讓此次獲獎意義非凡。 台灣安進總經理李宜真總經理表示，連續三年最佳企業雇主的榮耀證明台灣安進已成為企業典範的堅強實力，這不僅彰顯獎項的背後是全體安進同仁的努力，在此由衷感謝同仁徹底體現安進價值，並為病患創造價值。

台灣安進三度蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」，獎項背後是安進全體同仁的努力，體現安進人的特質，並持續為病患創造價值。圖/台灣安進

2021年亞洲權威性人力資源雜誌《HR Asia》以嚴謹的全面評估模式（T.E.A.M: Total Engagement Assessment Model），針對企業員工與雇主之真實感受進行調查。2021年近300家角逐企業中，共有94家台灣企業獲得亞洲最佳企業雇主獎，其中台灣安進更是連續三度蟬聯。根據評鑑結果，台灣安進於組織核心(Core)、員工個人(Self)及團隊(Group)等三大評分指標，皆大幅領先業界平均。同時，呼應亞洲最佳企業雇主獎，台灣安進在全球安進員工調查，也在人才工作輪調、工作效能與執行力三大面向的表現勝出，優於全球各分公司。

李宜真表示：「受到當前疫情影響，局勢動盪變化快速，台灣安進始終秉持以人為本的承諾，全方面體現對員工的關懷照顧，不僅致力員工的健康與福利，更進而提升組織敏捷性，並驅動創新。三度蟬聯獲獎備感榮幸，除感謝HR Asia的再次肯定，更要把此項殊榮歸功於台灣安進每一位同仁，他們的熱情與笑容、強烈的使命感，和對公司的認同與歸屬感，是對我們最大的鼓勵，而安進人『當責』、『信任』、『卓越』的DNA，更是我們再度獲獎的關鍵。台灣安進會持續攜手員工共同成長，展現最好的安進，一起為照護病患的使命和企業永續而努力。」而在後疫情時代的關鍵時刻，台灣安進也將推動兼顧人性與防疫的高效能混合工作模式，並透過數位健康的前瞻佈局、跨界協力的策略合作，持續為台灣病患提供創新藥物，強化醫療可近性。

台灣安進人力資源處長張琇琳指出：「我們的同仁是打造台灣安進成為最佳企業雇主的基石，連續三年榮獲最佳雇主的殊榮，讓我們看見同仁對於公司的認同和肯定。我們傾力支持所有匯聚安進的菁英，為同仁提供完善的學習成長計劃、多元豐富的職涯發展，和令同仁有感的福利制度。我們努力打造台灣安進成為亞洲的人才育成中心，強調創新、靈活、敏捷的職場文化，並賦予同仁高度自主的工作環境，支持同仁的潛能發展。對於這項全體同仁齊心協力取得的成就，我們感到非常驕傲，我們也將持續實踐最佳雇主的精神，為我們的同仁在台灣安進的職涯中提供最佳體驗。」

台灣安進人力資源處長張琇琳表示，對於這項全體同仁齊心協力取得的成就，感到非常驕傲，我們也將持續為同仁在台灣安進的職涯提供最佳體驗。圖/台灣安進