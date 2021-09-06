醒吾科大培養原住民跨界表藝人才 新北原民局啟動培力計畫

新北市政府原住民族行政局為扶植原住民藝術團體，今年持續推動原住民表演藝術專業培力計畫，再次委由醒吾科技大學專業師資團隊，培訓「旅北都蘭部落文化藝術團」等9個原民藝術團，深化新北市原住民表演藝術產業，傳承原住民文化並提升藝術人才競爭力。

培力課程安排舞台化妝技巧，讓學員體會舞台造型梳化魅力。圖／醒吾提供

移居新北市原住民族日益增加，新北市原民局長羅美菁秉持「前進，蛻變，再造原動力」初衷，打造新北新原鄉願景，持續推動培植原住民藝術團體，即使今年疫情嚴峻，培力計畫克服萬難如期執行。她強調，透過培訓課程不但奠定新北市原住民族表演藝術文化根基，也激起國人對原住民族文化的認知及熱愛。

為加強防疫，音樂劇編劇課程線上進行，新北市原民局長羅美菁(二排左)特別上線為學員加油打氣。圖／醒吾提供

參與培力計畫團隊包括旅北都蘭部落文化藝術團、台灣原世紀文化藝術團、台北山舞藝術團、豐年文化藝術團、原創表演工作室、卡邦原住民文化藝術團、馬拉赫文化歌舞劇團、馬耀文化藝術團及原美活力文化藝術團，其中台灣原世紀文化藝術團與原創表演工作室，是今年度新加入團隊。

阿卡貝拉專業老師洪秉承(左)指導音樂劇演唱方式，學員互動熱絡。圖／醒吾提供

培力計畫從7月開始推動，當時疫情嚴峻，包括音樂編劇及劇團行政管理採取線上授課，學員出席踴躍熱絡。羅美菁局長為了幫學員打氣，也撥冗上線鼓勵學員保持學習熱忱與堅持毅力，同時對新加入的台灣原世紀文化藝術團與原創表演工作室期勉有加，期待年底結訓時都能展現最具原住民文化特色成果展。

培力計畫課程包括音樂劇編劇、劇團行政管理、音樂劇演唱表演訓練、劇場肢體開發、舞台化妝、音樂劇導演、音控技術及燈光技術概論，都是音樂舞台劇最實用課程。參與計畫的9個原民藝術團體都有舞台展演經驗，培訓過程中將依劇團特性不斷修正、編寫劇本，年底12月展演時將多元呈現各原住民族文化。

劇團成員有1/3是12歲以下國小學童的卡邦原住民文化藝術團，團長阿妞兒掃吾瑪說：「今年劇本將以阿美族太陽神話故事，訴說部落感人故事，因此希望透過培力計畫學習更專業歌舞表演，聚集更多年輕原住民參與，由部落耆老指導古調，用劇情說出母語，大人與小孩一起成長，增加年輕原住民對族群的自我認同！」

第一次參加培力計畫的台灣原世紀文化藝術團適逢防疫期間，團長沈晏寧聯想起民國37年台東縣重安部落發生霍亂致死恐懼歷史。場景將從爺爺的回憶拉至重安部落，當時醫藥資源匱乏導致60多位族人死亡，有人傳言是打針致死，那種恐懼心情如同現在有人施打新冠肺炎疫苗致死，總是令人不安，因此取劇名為《重獲平安》，祈祝國人都平安渡過這次疫情！

馬拉赫文化歌舞劇團在烏來固定展演，原本只有舞蹈及歌曲表演，去年參加培力計畫嚐試創作音樂歌舞劇，表演內容獲更高評價，團員十分興奮開心。團長鄭純純表示，去年演出泰雅勇士傳奇序曲《思念》，今年創作的音樂歌舞劇《織聲響起》，將以代表泰雅女性的織布為題材，紀念已故紋面祖先們，服裝特別請烏來編織協會老師純手工打造。

經常應邀表演原住民祭儀的原美活力文化藝術團，近年深耕文化傳承。團長張秀娟表示，去年演出《回家吧！孩子》呈現勇士成年禮儀式，今年將演出阿美族美麗愛情故事《七彩布裙的傳說》，描述部落兩位非常優秀的青年勇士古拉斯及卡爾照，同時愛上部落少女少瑪拉，兩勇士決定以跨越部落對面的峽谷為考驗，場景及道具都是新的嚐試。

醒吾科大團隊師資都是表演藝術劇場業界佼佼者，學校表演劇場軟硬體設施完善，去年執行培力計畫展演《原鄉呼喚》，成功的讓所有表演劇團把培力課程所學專業，融合音樂、舞蹈與戲劇三元素跨界演出，創作激盪過程中大幅提升原民藝術團體表演精彩度，觀眾佳評如潮。

培力藝術總監醒吾科大流行藝術學院院長舒宗浩指出，原住民擁有音樂與舞蹈天賦，原住民藝術團體在原民局輔導下蓬勃發展，劇團表演藝術是創意也是人力密集的產業，透過培力計畫專業表演藝術課程訓練，不但可以扎根原住民藝術團體穩定運作，更能強化各原住民族文化傳承。