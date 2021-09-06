醒吾寵物美容班隆重登場　瞄準毛經濟就業一條鞭

疫情期間，飼養寵物風氣日盛，對毛小孩的關愛和消費支出，造就寵物經濟蓬勃起來，「毛經濟」已成疫情時代一門學問。醒吾科技大學擘畫多時「寵物美容專業訓練班」開課囉，邀請卓越師資專業輔助寵物美容考照，搭配東森寵物雲接軌就業，一條鞭打造毛小孩商機！

「寵物美容專業訓練班」授課趙興邦老師，示範洗護小狗動作必須十分細心。圖／醒吾提供

資策會產業情報研究所曾調查網友寵物飼養及消費行為，發現高達近7成網友有飼養寵物經驗，其中又以Z世代與未婚族是潛力飼主。醒吾科技大學開設的「寵物美容專業訓練班」，就是結合寵物飼養群體快速增加，商機多元需求，規劃一系列實用完整課程。

「寵物美容專業訓練班」成員聚精會神，先以假狗認真學習剪毛技術。圖／醒吾提供

醒吾科大時尚產業經營管理系系主任何依倫表示，寵物特色課程以選修課為主，包括「時尚產業概論」、「寵物美容基礎」、「寵物美容證照輔導」、「寵物商品設計」及「企業實習」，今年開設的「寵物商品設計」就是以製作服裝、配件設計為主，只要有興趣的同學皆可選修，一起用輕鬆的方式完成與毛小孩的親子裝。

參與「寵物美容專業訓練班」每位老師都受益良多，對寵物美容有進一步了解。圖／醒吾提供

醒吾科大與ETtoday東森寵物雲公司結盟，簽署寵物經營班產學合作，建置寵物美容教室，成為寵物美容乙、丙級技術士術科考試核定考場。未來醒吾科大推廣中心也會針對一般民眾開設寵物美容、寵物商品設計等相關課程，歡迎喜歡毛小孩的社會大眾踴躍參加。

醒吾科大秉持著「選擇醒吾，一生幸福」的培育模式，讓學生多元化的學習與實務相連結。寵物經營課程將與稻江商職的「寵物經營組課程」緊密策略聯盟，再與東森寵物雲已簽署的寵物經營班產學合作，未來有興趣的同學皆可選修。只要學習寵物特色課程的學生，也都可至東森「寵物雲」實習，與業界無縫接軌。