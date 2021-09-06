中國大陸商機日 突圍中國內需市場

經濟部國際貿易局與外貿協會為掌握中國大陸「內循環」政策全力擴大內需消費市場，於9月3日共同辦理「2021年中國大陸商機日」活動，27位中國大陸買主與82家臺灣供應商進行線上一對一洽談。

外貿協會表示，鎖定疫後中國大陸內需成長力道強勁產業，此次洽邀年營業額億美元以上買主計5家，包括10億美元的大連維特奧國際醫院，申合信科技集團有限公司、中挖建設集團有限公司及福建美品倉電子商務有限公司、湖北遠升集團有限公司等，從生活家電到智慧遠端醫療各產業需求強勁，線上媒合強強滾。

買主採購類別以醫療生技、智慧醫療為主占37%，食品居次占22%、綠能環保及家電生活用品則均占11%緊追在後；因產業涵蓋綠能環保、車用零配件、機械、美容生技等，吸引國內廠商踴躍報名，包含智能系統全球領導品牌研華科技、知名飲料商大西洋飲料、食品通路商味一食品及全盛國際。外貿協會表示，為跳脫疫情限制，以視訊及開放現場廠商並進方式，洽談場次高達140場，持續協助我商開拓中國大陸內需商機。

此次商機日活動同步進行新基建趨勢線上研討會，邀請3位重量級中國大陸市場專家針對後疫時代中國大陸5G新基建產業機遇、工業互聯網及產業創新推動企業數智化變革等主題進行線上演說，廠商利用等待訪談時間吸收疫後市場新知。此外，活動現場配置「雲端戰情室」，戰情小組透過視訊設備線上協助廠商跨越疫情，數位貿易走天下。