銀髮族玩進醒吾科大 歡樂學做菜體驗偽出國

最好玩的出國體驗就在醒吾科技大學熱鬧登場！疫情期間，不能正常出國旅遊，悶在家不知能幹嘛？醒吾科技大學與怡佳數位合辦的「乘著法料偽出國」課程，讓銀髮學員在臺灣也能體驗出國到法國遊玩的感覺！

旅運系胡晴愉老師介紹空服員體驗課程內容。圖／醒吾提供

「乘著法料偽出國」由醒吾旅運系胡晴愉老師及餐旅系劉大東老師，帶領系上學生一同針對銀髮族群所規劃的特色課程，從打造一比一的機艙專業教室開始登機體驗，聽從老師介紹的登機注意事項、機長廣播詞介紹到空服員送餐體驗以及法文詞彙對答，引領長輩們體驗搭飛機去法國遊玩的感覺。

銀髮學員扮演空姐示範機艙救生衣使用教學。圖／醒吾提供

乘坐飛機體驗結束後，接著到餐旅系專業的西餐料理教室學習法式料理，由劉大東老師指導六道經典的英法料理，從前菜、主餐到甜點，學員跟著老師一步一步完成經典的法式套餐，透過自己的手將料理呈現在眼前。

銀髮學員體驗空姐送餐服務體驗。圖／醒吾提供

學員高黎梅及陳麗梅開心表示，「一日大學生」帶給他們是超乎預期的收穫，除了醒吾科技大學與怡佳數位的貼心服務之外，課程中讓他們獲得了許多專業的知識，體驗年輕時夢想的職業，大家都非常專注在課程的學習上。

銀髮學員觀摩劉大東老師法餐教學。圖／醒吾提供

高黎梅指出，醒吾科大的師資非常頂級，聘請的都是業界有名的老師，課程中清楚講解內容外，也很用心地回答每位學員的問題，一起參與共學的大學生也非常賣力在協助我們進行，最大的收穫便是能認識更多同年齡的人交流成為朋友。

學員認真觀摩老師示範並用手機紀錄。圖／醒吾提供

陳麗梅說：「上課期間大家相互照應、提醒、關心，下課也會互相加個Line，方便以後還能一同來當個大學生，彷彿回到唸書時代，感受到最真摯的情誼，與大學生青銀共學的過程真的是學得開心，還吃得更開心！」

銀髮學員於餐旅系西餐教室動手製作法餐料理。圖／醒吾提供

醒吾科技大學與怡佳數位有限公司「銀髮一起玩」共同合作，傾聽銀髮族的聲音，針對疫情不能出去玩的需求，設計機艙空服員體驗課程和法餐廚藝課程，活動更加入本校學生擔當學伴，貼心的關懷與服務，讓長輩們深深感動，想起年輕時的美好時光，激發活到老學到老的熱情。

學員們展示料理成果。圖／醒吾提供

醒吾科大期盼透過「走入在地社區，實踐社會責任」的策略推動，主動發掘在地需求、透過在地優勢分工合作，協助區域整合，帶動社區文化的創新發展。副校長鍾志明也與長輩們分享學習的快樂體驗，強調「一日大學生」系列課程針對銀髮族量身打造，疫情期間本校在乎每位銀髮學員們的需求，更在意全體師生的健康安全，課程過程中都嚴格把關。

醒吾科技大學表示，在這疫情時期下，將學校資源分享給大眾是非常有意義的事情，最重要的是讓大學生能在合作過程中磨練專業與服務態度，提早準備面對未來就業市場，強化自身的競爭力。