台灣三菱電機首次舉辦2021 CNC智能APP暑期夏令營

台灣三菱電機、國立勤益科技大學攜手於110年8月23日至25日舉辦首屆「三菱電機CNC智能APP暑期夏令營」，本次活動為台灣三菱電機初次挑戰舉辦短期學習活動，匯聚產界、學界堅強師資陣容，共進行3天的課程，吸引了全國14所大學、40名學員參與，持續為台灣智慧機械產業注入新動能。

打造智慧機械產業指標性育才環境，實現人才培育願景

台灣三菱電機為響應政府精密機械智慧轉型的願景，極積與產、官、學攜手舉辦全國性的人才育成活動。2019年舉辦第一屆「三菱電機CNC 智能APP創意開發競賽」，幫助莘莘學子學習將理論與實務結合，縮短學用落差。此外為進一步優化產學交流效益，今年特別與國立勤益科技大學辦理暑期夏令營，超前部署，培養學生的實務知識，打造未來人才交流的最佳殿堂，幫助學生與產業接軌。

從技術指導到實機測試，全方位師資拉近產學距離

為了讓機械系學員亦能跨足軟體開發領域，為期3天的夏令營中，前半是軟體工具及介面設計的學習課程，邀請到國立勤益科技大學電機、機械工程系老師，幫助非IT專業學員奠定軟體開發語法的基礎。後半課程進入進階的三菱電機CNC控制器軟體API開發實務課程，由三菱電機 NC技術支援部講師引領學生，運用CNC控制器提供API進行資料存取，循序漸進強化學員學信心進而引發對智慧機械APP的開發興趣，期許學員未來投入智慧機械的研發，帶動台灣產業升級。活動最後來到國立勤益科技大學工具機學院大樓中的實習工廠，利用國產的智慧機械進行實際應用說明，幫助學員迅速掌握現今產業動向。

日企深耕在台社會責任，支持USR不遺餘力

台灣三菱電機股份有限公司 FA事業部長周志騰在結業式致詞中提到，台灣三菱電機希望藉由產學活動吸引更多學生來了解智慧機械的內涵及價值，培育學生擁有跨界的思維，並對智慧機械人才培育及產業的提升盡上棉薄之力。

台灣三菱電機主辦的第二屆「三菱電機CNC 智能APP創意開發競賽」(三菱電機CNC 智能APP創意開發競賽官方網站：http://www.30cnc-appcontest.com/) 也預定在今年10月開始招募比賽隊伍，歡迎各大學組隊參加，我們期待透過產、官、學的持續努力下，除為台灣工具機產業智慧化發展盡一份心力外，並為台灣工具機產業創造差異化的優勢。