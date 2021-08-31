2021電腦鼠暨智慧機器人競賽 龍華科大勇奪雙冠

2021第十七屆「電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」8月29日圓滿落幕，龍華科技大學電子工程系及PBL智慧機器人專班同學，聯手勇奪大專組「競速自走車」第一名、「線迷宮鼠」第一名，以及「古典電腦鼠走迷宮」第三名佳績，奪冠成績為大專組最佳，充分展現該校師生團隊在智慧機器人設計與研發領域的雄厚實力。

龍華科大學子（右1）榮獲「線迷宮鼠」大專組第一名。

由教育部主辦、龍華科大承辦，以及Microchip台灣分公司、祥儀企業、鬍子大叔創意整合行銷、IEEE education Society,Taipei Section 共同協辦的2021第十七屆「電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」，涵蓋「古典電腦鼠走迷宮」、「競速自走車」及「線迷宮鼠」三項賽事，共有17所學校、82支隊伍，選手與指導老師321人次參與競賽，競爭相當激烈。龍華科大學生團隊由電子系蘇景暉、李齊雄老師指導帶領下，本屆賽事成績耀眼，PBL智慧機器人專班學生林立中與陳永凱，聯手奪下大專組「競速自走車」及「線迷宮鼠」第一名榮耀；林立中另與電子系鄭宇廷，獲得「古典電腦鼠走迷宮」第三名佳績，表現傲視群倫。

龍華科大舉辦2021「電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」實況。

龍華科大校長葛自祥特別恭喜學子優異表現及老師指導辛勞，他同時指出，本項競賽是最能體現技職體系「務實致用」精神的賽事，參賽者必須運用所學專業，實際動手製作比賽所需的智慧輪型機器人，將「學」、 「用」緊密結合，並藉由競賽激發熱情，進而在實作技術上精益求精。葛校長強調，近年來，龍華科大在全國性機器人競賽與國際賽皆有優異表現，同時透過跨校策略聯盟合作，積極推廣機器人課程及活動，成功帶動起北台灣高中職學生對於智慧型機器人學習與應用風氣，相信不僅能夠對我國學子的技術養成有所貢獻，也能培育未來機器人時代具備相關實務應用能力之人才。

雖然受到COVID-19疫情影響，今年仍舊與去年一樣無法舉行國際賽事，少了可以觀摩與交流的國際選手，因此主辦單位邀請國內過去曾在國際賽事上有著優異表現的畢業選手擔任裁判，例如趙師葦曾在2010與2011二年連霸日本競速自走車(Robotrace)國際賽事冠軍；蔡欣翰連霸2015與2016年日本電腦鼠走迷宮國際賽事冠軍及多次美國電腦鼠國際賽冠軍；陳兆惟在日本自走車國際賽事拿過第二名與第三名佳績，吳玉誠在2011日本自走車國際賽事也拿過第三名成績，還有廖桓頡也是美國電腦鼠走迷宮(Micromouse)國際賽亞軍的選手，藉由經驗傳承互動，指導後進，讓智慧機器人實務技能在國內持續向下扎根。

另外，承辦單位除在網路上分享相關實作技術外，也透過臉書粉絲專頁分享，期望有效激發技職體系學子持續學習的動機與興趣，培養同學們思考如何在面對問題時提出解決方案，落實技職教育「做中學」的精神。