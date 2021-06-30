中國醫藥大學榮獲2021「遠見雜誌」台灣最佳私立大學排名第2、醫科大學第2

2021《遠見雜誌》「台灣最佳大學排行榜」揭曉，中國醫藥大學在國際學術影響力的重要指標「FWCI」拿下全國冠軍，在「學術成就」、「國際化程度」和「社會聲望」六大面向評比表現亮眼，榮獲私立大學排名第2、醫科大學第2名殊榮。

中國醫藥大學水湳新校區。圖／中國醫藥大學提供

《遠見雜誌》「台灣最佳大學排行榜」每年優化指標，2021年結合遠見民意研究調查、政府公開資訊、世界級學術資料庫愛思唯爾（Elsevier）的Scopus資料庫，以及SciVal研究分析指標，在今年納入評比的91間大學裡，調查指標以六大面向43項指標評比，公布五個類別大學前30強（醫學類為前六強），讓各校明瞭自己學術特色和競爭優勢。

中國醫藥大學在邁向世界一流大學發展過程，各項「學術表現」與國立頂大競爭激烈，由世界知名癌症基因科學家洪明奇校長帶領的跨領域科研團隊，傑出研究表現屢屢登上國際學術舞台，因而在國際學術影響力的重要指標「FWCI」拿下全國冠軍，讓人刮目相看。

台灣最佳私立大學排行榜前十名與去年相同，中國醫藥大學排名第2，在疫情帶動的智慧醫療大趨勢下，中國醫藥大學在醫科類晉升亞軍，共同為台灣的醫療教育和生技醫藥產業做出一些貢獻。

不僅如此，中國醫藥大學在學術研究力和國際能見度成績亮眼，不僅「學術成就」面向，從去年的全國第十大幅跳升到第五，為私校之冠；「社會聲望」面向因研究成果明確對接SDGs，進步八個名次；「國際化程度」面向也因積極與國際合作研究，在國際合著論文、國際網路影響力都成績大漲，排名跳升13個名次；在永續議題相關的SDG領域研究上更是全國前十，帶動國際網路影響力大漲。

2021《遠見》台灣最佳大學排行榜如下：

綜合類Top5：臺大、陽明交大、清大、成大、中央

文法商類Top5：臺師大、政大、淡江、中正、輔大

醫科類Top6：北醫、中醫大、高醫、慈濟、中山醫、長庚科大

技職類Top5：臺科、北科、雲科、明志、高科

私校類Top5：北醫、中醫大、長庚大、高醫、逢甲