「遠見雜誌」2021台灣最佳大學排行榜 大葉大學榮登文法商大學第21名、最佳私大30強

大葉大學提供實作教學場域，學生屢獲獎項肯定。圖／大葉大學提供

《遠見雜誌》公布2021台灣最佳大學排行榜，大葉大學榮登文法商大學第21名、私立大學26名，高居全台最佳私大前30強。

大葉大學美粧品與醫美特色基地幫助學生接軌產業。圖／大葉大學提供

大葉大學校長梁卓中表示，《遠見雜誌》剛公布的2021台灣最佳大學排行榜，大葉大學獲評為文法商大學第21名、私立大學26名，這是對大葉大學卓越教學、產學合作、國際接軌、落實大學社會責任等辦學特色的肯定。大葉大學是一所與產業緊密結合的大學，打造鍍膜、美粧品與醫美特色、製茶技術暨產品、高齡長照與智慧輔具、人工智慧、輕量化電動載具、保健食品七大特色研發基地，不只是培養學生學用合一，更讓學校研發能量成為企業後盾。研發基地提供串連產、官、學、研、醫的平台，學生在學期間就能接軌產業，蛻變為實作專家，不論升學或就業，都是炙手可熱的人才。

大葉大學人工智慧研發基地帶領學生學習新技術。圖／大葉大學提供

梁卓中校長指出，大葉大學連續13年獲教育部教學卓越計畫與高教深耕獎勵，透過實作學習，培育學生跨領域專長與國際競爭力，學生參與各式競賽及活動，屢獲獎項肯定。大葉也與超過200所世界名校合作，提供國際級專業師資駐校教學、雙聯學位、交換留學、海外實習等機會，讓學生念一所大學就能享有多國學習資源。大葉大學更是一所重視社會責任與永續發展的大學，結合學校教學、研究能量與社會資源，協助地方與產業邁向永續，榮獲教育部大學社會責任實踐計畫獎助，一方面協助協助南投縣、彰化縣等茶葉產區，開發多元茶產品，培育地方特色茶產業所需人才，另一方面以芬園、彰化為場域，發展在地生態環境和農業特色，開創八卦山地區新價值。