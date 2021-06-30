育達科大王廣亞創辦人百歲冥誕追思活動

文／林福吉

今年六月三十日，是育達教育文化事業機構創辦人王廣亞博士百歲冥誕，為了感念他的恩澤，兩岸所屬單位苗栗育達科技大學、台北普林斯頓高中育達高職、桃園育達高中、河南鄭州經貿管理學院、河南鄭州商學院、河南省廣亞教育基金會聯合發起追思活動，定名為「百年身影〜王廣亞創辦人百歲冥誕追思佳句徵選暨藝文特展」，由育達科大策劃籌辦。

在育達科大王育文董事長和黃榮鵬校長的指示統領下，董事會、秘書室、學務處、廣秀書弈學苑負責活動文宣、佳句徵選及書家揮毫，廣亞藝術中心負責作品裝裱及布展，招生企劃中心負責追思影片拍攝，多媒體遊戲系負責活動流程影片編輯，資訊圖書處負責電子書製作。在各單位的團結分工努力下，克服了新冠疫情的障礙，完成活動全程影片置於網路，於六月三十日上午六點三十分於育達科大官網正式開啟，讓大家藉由觀賞影片了解王創辦人的生平事蹟，見證育達教育文化事業的發展歷程。影片網址https://youtu.be/Tv5rxv9ADyU、https://youtu.be/HpAjmAMntys。

王創辦人一生熱愛書法，經常書寫格言警句，懸掛校園，用來教育後學、感化人心，我們就用這樣的方式來紀念他、緬懷他。追思佳句徵選活動針對王創辦人道德品性、行事風格、處世態度、鄉土情懷、學問文章、辦學理念、教育事業、教育精神、養生之道及藝術造詣等十種不同面向創作佳句，藉以表達追思與懷念。另精選其中四十則，邀請書法名家揮毫。消息傳出後，立即獲得廣大熱烈的迴響。許多海內外親朋好友、師生部舊撰文投稿，字裡行間，思念滿溢、真情流露；又有八位書法家爭相創作，將佳句寫成墨寶。活動全程影片除了有董事長和校長的隆重致詞，也有創辦人摯友及部舊的感懷分享，最後由育達科大傑出校友知名書法家古員齊為活動主題「百年身影」揮毫展演，象徵王創辦人書藝傳薪的意義。

百年身影，垂範久遠。舉辦這次的活動，就是要將王創辦人的精神和事蹟傳揚下去，共同為時代做見證，為歷史留記錄。王廣亞創辦人百歲冥誕追思佳句徵選暨藝文特展，在育達科大廣亞藝術中心展出，展期自6月30日至7月29日止。