終端需求持續旺盛 台灣電路板產業疫中求穩

臺灣在疫情升溫後於5月19日進入三級警戒，期間雖偶有臺灣電路板廠商傳出員工染疫，並有苗栗電子廠移工宿舍多人群聚感染事件，所幸尚未造成疫情升溫引發停工斷鏈的風險。臺灣疫情三級警戒已超過一個月，產業與疫情共存已是不得不的現象，雪上加霜的是，從去（2020）年延續到今年原物料供需問題目前仍困擾產業。不過在高效能運算、車用電子等需求，加上疫情帶來宅經濟效應下，根據台灣電路板協會（TPCA）數據資料，今（2021）年5月臺灣電路板上市櫃企業營收年成長率16.8%，該月上市櫃PCB原物料相關企業總營收表現更有同期成長率超過7成的亮眼表現。

台灣電路板協會（TPCA）於6月29日表示，根據IDC日前發布2021年第一季臺灣PC（包含桌上型/筆記型電腦/工作站）市場量共60.1萬臺，年成長率8.3%，隨著5月臺灣疫情突然升溫，深受疫情三級警戒之苦，在居家辦公與遠距教學的需求帶動下，第二季居家辦公與遠距教學的PC需求預估將再度爆發。此外根據經濟部統計處所發布5月出口金額及製造業生產指數，兩數據均創歷年同月新高，分別年增38.6%、17.2%。隨著5G商轉、美國大基建刺激下，對高效能運算、車用電子等商品需求強勁，雖有疫情干擾，仍有宅經濟效應加持，均有助於延續外銷接單及臺灣製造業生產動能。對照到臺灣電路板產業，臺灣電路板上市櫃營收5月年成長率16.8%，月成長率1.06%，此外在軟、硬板5月份出口亦有3.8%、19.6%的年成長率，企業在防疫周延下不影響生產，相信在全球5G與終端應用產品的旺盛需求下，臺灣電路板產業後勢仍看好，持續帶動原物料與設備產業正向發展。

根據台灣電路板協會在5月中進行的疫情抽樣調查結果顯示，高達8成以上會員回覆公司內部嚴格執行健康管理監測、禁止員工至客戶端執行外勤工作、暫停實體課程及會議，改以線上辦理為主，減少面對面接觸。另有超過70%企業會員啟動分組分流或遠距工作等措施。不過由於電路板產業屬勞力密集型產業，除間接人員可居家辦公之外，產線人員則仍須至現場執勤，據調查生產線至少仍需6-7成的人力方可維持營運。由於製造業無法做到全員居家辦公，除了基本的分艙分流作法之外，企業亦參考其他國家製造業在去年疫情下的作法，像是固定工作區域減少人員接觸，或是在法規允許的狀況下，以減少出勤日，但延長出勤當天的工時，達到出勤日減少但不減工時亦可維持產量的做法。至於在移工管理方便，根據最新的勞動部修訂聘僱移工防疫指引，已強制規範如移工工作生活區域應分艙分流分時段時使用等措施，同時針對不同雇主移工不得混住同一層進行規範，並配合政府實施快篩，強化防疫保護網。

去年全球飽受疫情之苦，各國一連串封城、封閉式管理措施，不僅對全球電子供應鏈與各國經濟成長造成巨大動盪，也讓臺灣電路板產業進行產品多元化與生產基地布局。如今臺灣尚身處三級警戒，人員調度、生產管理面臨前所未有的考驗，但唯有透過危機化解，展現臺灣企業的堅強韌性，建構完善的人才培養，並加強產業數位化及智慧製造，相信新冠肺炎疫情帶給產業的是危機，更是轉機。