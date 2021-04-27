打造影視全才明日之星 第二屆醒吾三立影視學院開跑

醒吾科技大學與三立電視台結盟，已在高收視率八點檔連續劇《天之驕女》，成功打造「學生明星」、醒吾科大4年級行流系學生王品澔。第二屆醒吾三立影視學院今(27)日開跑，將培訓幕前及幕後影視專業人才，打造更多年輕偶像及影視製作專才，學生還沒畢業就有機會在影視圈綻放光芒！

幕前班導師黃毓堂詳細回覆提問，鼓勵想從事幕前演出同學，要勇於表達自己。圖／醒吾提供

「第二屆醒吾三立影視學院」徵選說明會由醒吾科大校長陳義文與三立電視台節目部資深副總經理王淑娟共同主持，幕前班導師黃毓堂副總及幕後班導師王夢黛監製，分別說明未來課程規劃內容。滿懷明星夢學生擠進會場，他們未來必須通過嚴格面試甄選，才能選修幕前或幕後完整培訓課程。

醒吾科大校長陳義文希望第二屆學生，各方面表現都要優於第一屆。圖／醒吾提供

陳義文表示，醒吾三立影視學院是全國首創把電視企業直接搬到學校上課，許多第一屆學生都參與了戲劇《愛不愛栗絲》演出與幕後製作，成效相當不錯，第二屆同學同樣得歷經嚴格面試甄選，經過第一屆課堂經驗，第二屆同學一定可以學習更多元技能。他保證，未來三立電視有需要人才，就直接從中遴選，加上三立林口影視城需要更多影視人才，都將是醒吾同學的機會。

醒吾科大校長陳義文(左三)與三立電視台節目部資深副總經理王淑娟(中)等師生，合影期許第二屆學生都能學得幕前及幕後專業技能。圖／醒吾提供

王淑娟強調，影視圈很需要人才，醒吾科大有遠見、陳校長希望同學們早點與業界接軌，三立集團已在新聞、戲劇、綜藝節目、藝能經紀及新媒體建立完整產業鍊，最優質的三立電視台絕對會是業界首選，且不論是幕前或幕後師資，三立電視這次精銳盡出，只要加入影視學院等於拿到三立電視台通行證，同學們入寶山絕不會空手而回。

醒吾科大行流系4年級學生王品澔(中)，在三立電視台八點檔連續劇《天之驕女》飾演呆萌暖男「李慕白」，是同學們效法的學生偶像，還沒畢業就擁有數萬粉絲。圖／醒吾提供

與業界接軌是醒吾科大最重要發展方向，參與說明會同學朱佳祈、郭義志及吳竟彣，都以行銷與流通管理系4年級學生王品澔為學習榜樣。王品澔在《天之驕女》戲中飾演牧場主人李金牛兒子「李慕白」，呆萌暖男「李慕白」形象爆紅，尤其身高190公分鶴立雞群，會演戲也會唱歌，是醒吾科技大學與三立電視台成功打造學生明星典範。

第二屆醒吾三立影視學院5月11日將進行幕前及幕後徵選面試，9月開課由三立知名導演、明星及製作人等擔任講師。參與說明會同學對課程充滿期待，也有許多疑惑紛紛提問，包括幕前甄選考什麼內容，本科系是餐飲系，完全沒有表演基礎，同樣可以參加幕前甄選，不過幕前沒選上就不能再改參加幕後，必須當下就決定選項，至於經紀人工作如何運作，也是同學們深感好奇的影視工作。