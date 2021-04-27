高雄大學金門辦公室暨EMBA金門系友會成立 　

國立高雄大學金門系友會，經過不到半年時間緊鑼密鼓進行各項籌備工作，在校方及系友支持努力下，特於日前掛牌成立，校長陳月端並特地率領EMBA中心工作團隊聯袂出席。校長陳月端表示，高大將挹注相關資源到金門地區，並致力高階人才培育及開設一般推廣教育課程。

金門系友會辦公室、同時也是高雄大學駐點金門辦公室，係由高雄大學108級EMBA學員吳嘉鍛慷慨出借黃金店面，也將作做為高雄大學在金門當地的聯絡窗口。



揭牌儀式並邀請金門縣議長洪允典、高大EMBA系友會創始會長李宗銘、現任會長余靜芳蒞臨致詞，包括金門縣政府社會處處長董燊以及多位長官、高雄EMBA系友會幹部群、金門系友會發起人姜世榮等，還有正在金門參加企業參訪的30位學員，齊聚一堂見證歷史性的一刻。

陳月端校長致詞時表示，為了高雄大學EMBA的招生，為了學校推廣教育課程的擴展，也為了展現對金門系友最高程度的重視，她一定要親自出席參加，這是高雄大學在金門所跨出的重要的一步，不僅僅成立了金門系友會，也在金門設立了高雄大學駐點辦公室。陳月端強調，這不只是代表高大要深耕金門的決心，更展現15年來高大EMBA金門管理班累積這麼多傑出表現校友的成果。

陳月端校長特別提到，除了加強深耕金門招生外，還要把資源帶到金門，不僅是高大的資源，還有政府的資源，高大最有能量的資產就是教育、就是教學，除了可以為企業培育多元的人才，像是近期與勞動部針對因應轄區產業用人需求增加，而加強擴大培訓產業基礎技術人才計畫，高大也可以挹注相關資源到金門地區。最後，陳月端也提到，除了高階人才培育外，學校也將在金門開設一般推廣教育課程，適合一般社會民眾來學習。

洪允典議長說，高雄大學這麼有誠意的在金門投入這麼多的資源，當然金門縣議會也會全力支持配合，並且也會針對金門縣轄區調查產業用人需求並且評估市場，如果能獲得中央政府的補助及資源，當然樂觀其成。

高大EMBA系友會理事長余靜芳也鼓勵金門系友會學長，感謝金門系友的支持讓高大EMBA能夠開枝散葉，更加蓬勃發展。

高雄大學表示，隨著高雄大學金門辦公室暨金門系友會的成立，高大將肩負起更多的教育責任，將教學智慧集結以展現豐厚的能量，期使高大與金門共學共享！