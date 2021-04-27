清華大學歡慶110周年校慶 跨越創新綻光輝

國立清華大學於4月25日盛大慶祝創校110周年暨在台建校65周年校慶，邀請醫學、政經、藝術、教育、科技及跨領域校友代表參加「清華新臉譜」活動，展現清華百年來培育人才在各領域皆大放異彩。副總統賴清德、新竹縣長楊文科都出席了校慶活動，共同祝賀清華大學生日快樂!

校長賀陳弘以「跨越創新」作為今年校慶主軸。他指出，清華歷史一路走來，經歷1.0時期的篳路藍縷、人文薈萃，在台建校2.0時期科技攻頂、福國利民，如今3.0正邁入跨越、創新、多元的時期，培育許多令人意想不到的「清華人」，也貢獻世界與台灣社會更豐富的新典範人才。

副總統賴清德指出，據他所知，醫界有許多主治醫師都到清華來進修，為的就是要學習新的科技，因這個時代的醫療不僅要有醫術，還要了解人工智慧、奈米等智慧化科技，才能解決病患更多的問題。

清學大學現正申請設立學士後醫學系，而賴清德正是學士後醫的楷模。許多校友在校慶午宴上特別提出希望政府支持清華申設學士後醫的心願，不斷振臂高呼「醫學院」、「醫學院」。

賴清德在午宴致詞時特別稱許清華大學近年大力推動的跨領域雙專長，「我聽教育部說，在清華修中文的可以跨法律，修電機的可以跨藝術，修生科的可以跨新創，如今已有四分之一的在校生有兩種以上專長。」隨後他也與清華師生及校友一同切生日蛋糕，並高唱生日快樂歌，為清華慶生。

新竹縣長楊文科特地帶領清華畢業的縣府局處首長一同參加清華校慶大會。他表示，因為有清華前校長、國科會前主委徐賢修大力爭取，竹科方能落腳新竹，竹科可說是徐賢修一手創建的。而清華人才輩出的關鍵就在校訓「自強不息，厚德載物」，也這是他個人的座右銘。

清華給人的印象一向是理工見長，但多年來清華也培育出許多醫生、金融家、民代、導演等與大眾印象很不一樣的人才。「清華新臉譜」就邀請了桃園長庚醫院副院長葉大森、玉山銀行董事長黃男州、whoscall創辦人鄭勝丰、台北市議員林亮君、導演廖建華、苗栗清安國小校長李勁霆等各領域校友代表出席，他們的畢業年加起來正好是110，共祝清華創校110年校慶。