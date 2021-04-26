2021通訊大賽正式開跑 見證20年科技發展

通訊大賽自2002年舉辦以來，為通訊產業培育人才、挖掘創新能量，至今共培育超過10,000名的優秀學子與社會人士。每一年根據產業發展脈動訂定競賽主題，匯集硬體、軟體、設計、服務、商業模式的新創意，將校園與社會創新能量導入資通訊產業界。今（2021）年邁入第20屆，若想在資通訊的奧斯卡殿堂刻印下自己的名字，那就絕對不能錯過今年的通訊大賽！

還記得2000年全世界第一台愛立信智慧型手機嗎？或是2002年商務人士人手一支的黑莓機？或是賈柏斯2007年發布的第一型iphone？那麼對緊接著出現的Android應該也不陌生。正因2000年起無線通訊市場快速起飛，為了促進臺灣無線通訊產業的發展，「通訊大賽」因此而誕生。

通訊大賽20年來不斷為產業尋找人才、引用創意，有許多通訊大賽的畢業生在參賽後持續為產業注入新興能量：2003年參賽者沈上謙透過通訊大賽經驗加持，進而促成他的創業之路，現在已是國際知名科技公司總經理，深信台灣有想法有能力的年輕人可以再次創造不同的台灣奇蹟，目前也擔任財團法人交大思源基金會董事協助新創；三維人團隊以無線定位技術在2016年得到冠軍，從一個3人團隊，參賽後經過5年發展，公司成員即將超過50人，目前三維人的「車聯網行動定位數據平台」，已與很多知名物流公司、車輛租賃公司合作，最近知名的叫車平台yoxi就是使用他們的服務；2019年的季軍VM-Fi靠著一台手機與一個IoT裝置，就取代了傳統導遊解說時每個人都要另租一台耳麥的不便，只用自己的手機就可以完成解說與翻譯，這樣的軟性服務帶給許多場域和企業新的思考點，賽後也獲得國際大廠的支援，進軍下一個商用領域，其市場規模約是現有產品的1,000倍左右。

20年來伴隨台灣資通訊產業的發展，從2G到5G、從工人智慧到人工智慧、從地端到雲端、從以產品為中心到以使用者為中心，參加通訊大賽的團隊都在過程中留下重要的印記，貢獻才智，讓臺灣資通訊產業愈來愈興盛。

產業界需要新創意，通訊大賽邀請各路英雄運用資通訊技術，結合智慧終端裝置或人工智慧開發新的服務，來解決各種to C或to B的問題。2020年評審團召集人林一平教授提到，今年的5G環境會更加成熟，鼓勵參賽團隊多多從5G的應用情境來思考可能的解決方案，另外，參賽團隊要特別注意作品應該要從概念驗證到服務證明再到商業證明，一步步達到「永續經營」的目標。

經濟部工業局表示，進入第20年的通訊大賽，今年推出四項子競賽：聯網未來挑戰賽（泛聯網之應用）、Connectivity Innovation Awards（國際賽）、新世代5G+用戶端與小基站天線系統設計競賽，以及5G領航創新應用競賽。將於4月底正式開跑，線上報名至6月底，7月下旬公布入圍決賽名單，8月至9月提供入圍者培訓輔導資源、10月舉辦決賽，11月中旬於頒獎典禮中公布最後得獎名單。各競賽時程請上官網（www.mobilehero.com）查詢。

