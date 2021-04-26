中國醫藥大學積極延攬外籍人才 厚實學術科研能量

台灣在創新學術研究領域的國際競爭力，實不容小覷，尤其是對癌症免疫治療的調控策略上；「這是吸引我來台灣做科學研究的動力；」中國醫藥大學生物醫學研究所日籍學者山口浩史教授滿懷憧憬的說。

日籍學者山口浩史教授加入中醫藥大研究團隊。圖／中國醫藥大學提供

中國醫藥大學有非常好的學術品牌和聲望，校長洪明奇院士有強烈的核心理念與前瞻視野，以及優秀的科研團隊與完善的研究設施環境，日籍學者山口浩史博士在中國醫藥大學延攬國際人才策略下，遠渡重洋來台灣加入該校生物醫學研究所科研團隊，有助於厚實學術科研能量，提升尖端科學研究成果的國際影響力。

山口浩史教授為日本東京大學博士，在H. Lee Moffitt癌症中心接博士後培訓，研究了維生素B的分子機理及細胞凋亡；美國MD Anderson癌症中心分子細胞腫瘤學系副教授、卡塔爾多哈卡塔爾生物醫學研究所高級研究員，研究領域集中在各種生物的調節和生物學功能上，以及對於癌症進展至關重要且與治療有關的信號通路，尤其是受體酪氨酸激酶。

癌症治療和耐藥性至關重要；山口浩史教授說，雖然，各種激酶的抑製劑已在臨床中使用並顯示出顯著的結果，但是，一段時間之後，許多患者仍對這些治療無反應或產生抗藥性。因此，山口浩史教授將致力於研究這些蛋白激酶在各種癌症中的調控，並進一步研究癌細胞規避各種激酶抑制的機制。 山口浩史教授充滿信心的說，他會尋找針對此類機制的策略，並找出可能的標記。

山口浩史教授規劃停留台灣5年時間，對癌症研究確定監管的關鍵機制以及耐藥性，並進一步開發新的策略來克服耐藥性和預測性生物標誌物。此外，他將與CMU的團隊和醫師合作，分享個人科學研究的心得和經驗，同時根據研究進展啟動相關臨床試驗。從長期目標來說，他的研究是提高癌症患者的生存率；為此，山口浩史教授希望開發一種可能用於臨床的產品，即用於癌症或新型疾病的診斷工具治療策略。除了做研究之外，讓山口浩史教授印象深刻的是，「台灣人很友善且樂於助人」，相信每一位國際學人都感覺親切和溫暖。