泰北高中舉辦105周年校慶　展現創新活力與能量

台北市歷史最悠久百年名校「泰北國際雙語學校」，4月24日歡慶105周年校慶，以「國際夢想力 成就你和我」為題，積極轉型後成為國際雙語學校，展現出創新活力與豐沛實力。

泰北高中董事長楊奕蘭表示，該校慶展示出卓越成果，如斜槓多元及國際教育特色「教學成果展」，以國際村、創意maker「創課營」、全國巡迴詩展、泰藝盃青少年漫畫、素描比賽頒獎典禮等校園動態展出；還有安排「設計、日文創意手作」、學科知識闖關，讓民眾能邊看、邊學、邊玩，體驗泰北雙語中學將外語、科技、人文藝術融入生活學習，展現多元活潑課程，與泰北打造的創新能量。

泰北高中校長陳建佑(前排左四)、董事長楊奕蘭(前排左五)與泰藝盃獲獎同學們共同合影。圖／泰北高中提供

泰北高中創立以來培養許多優秀校友，在各行各業皆有亮麗佳績，包含甫於2020年摘下金鐘獎第55屆迷你劇集電視電影女配角獎于子育，因形象溫暖、親切而素有「國民媽媽」美譽，近年來有演出許多知名戲劇，讓泰北高中學子引以為榮。在本屆台北市議會中，亦有問政專業、關心地方發展民意代表，如議員林世宗、陳炳甫、陳慈慧、陳怡君等皆為泰北高中傑出校友。

同樣是泰北高中畢業的國內企業界人才濟濟，今年校慶還特別邀請阿瘦皮鞋總經理李漢洋，與學弟妹們分享自身成功經驗。這些傑出校友皆應邀出席並接受表揚時，受到全校師生熱烈回響。

泰北高中蛻變下成長茁壯，校慶當天舉辦「影像特展」，讓民眾搭乘時光機瞭解5年來泰北高中改變及未來藍圖。並以「國際任意門 世界時光機」為主軸，開場即以炫麗「師生變裝秀」比賽，各班發揮創意，不只是學生，還有由師長組成神秘隊伍參賽，穿搭各國服飾進行表演；平日形象端莊嚴肅師長主任們，變裝為非洲土著與希臘神話人物，甚至裝扮為西部牛仔與阿拉丁故事裡神燈精靈，模仿的唯妙唯肖，令人為之驚艷，且博得滿堂喝采。

泰北高中創校超過百年，雖然歷史悠久，但毎年卻宛如新生般力求創新突破並接軌國際。校長陳建佑指出，105周年已邁向新里程碑，目前恢復國中部招生、成立外語中心與打造台北市首座無人機體驗中心。109學年度獲得楊奕蘭全力支持下，泰北高中引進專業外語師資、舉辦ESL雙語國際教育、美國大一先修課程，並攜手日本、美國、英國、澳洲等多所大學締結聯盟，正式轉型為國際雙語學校。

楊奕蘭強調，一生致力於辦理一所全人、科技，成就學子夢想國際學園，期許未來泰北高中國際雙語教育能培育更多知書達理、多元學習、人文關懷，具備藝術涵養謙謙君子，並在國際發光。