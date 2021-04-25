崑山科技大學歡慶56週年校慶 熱鬧非凡

文/葉圳轍

崑山科技大學56年校慶昨（24）日熱鬧舉行，首先為臺灣第一隻亞洲象的動物骨骼標本「丸子小姐」舉行揭牌，該校校友總會也辦理感恩餐會，席開百桌，近千名校友和師生齊聚共同為校慶祝壽。感恩餐會更結合產學合作，聯合校內名師國際名模林韋君和導演劉耕名，一同為餐會安排精彩的主視覺影片與時尚秀，校長李天祥更親自上場走秀，獲得熱烈掌聲。

崑山科大56周年校慶舉辦時尚秀，校長李天祥(中)更親自上陣，獲得熱烈掌聲，左為國際名模林韋君。圖/葉圳轍

該感恩餐會，讓校友聯絡情誼與回憶學生時代的點滴，歡笑聲此起彼落。崑山科大校長李天祥表示，年輕學子一同參與校慶，讓學校越來越年輕、越來越有活力。崑山校友總會會長許幸娟指出，該感恩餐會讓校友聯絡感情，參與校友一屆比一屆熱絡。此外，該餐會也捐出一半經費應用於「經濟或文化不利學生獎助學金」，協助學生安心就學。

去年因新冠肺炎疫情，崑山科大停止辦理一切校慶活動，改以提供醫療物資予臺南地區20所高中職學校，共同防疫；今年國內疫情趨緩，讓該校56週年校慶得以順利舉辦。

慶祝大會上，崑山科大創辦人閔蓉蓉頒贈「崑山科技大學故李創辦人正合先生獎學金」，提供學生更多就學資源。副總統賴清德則透過賀電祝壽，肯定該校積極踐履前瞻精進目標，創新多元學習模式，體現資通訊科技脈動，扢揚人才培育願景，並期許活動順利成功。

新揭牌的亞洲象骨骼標本「丸子小姐」，原為遠東大馬戲團的表演台柱，民國52年不是失足受傷死亡，時任崑山中學校長的李正合先生，接受成功大學校長閻振興校長委託，將象體運至崑山中學對面土坡掩埋，民國55年挖出經3年掩埋的象骨，送往台大製作標本，後送回崑山中學，由李正合先生親自製作鐵架連接骨骼，使象體展現原有形態，提供教學運用，此舉成為當年教育界的一大盛事。

崑山科大歡慶56週年校慶，圖為校內外貴賓合影。圖/葉圳轍

今年2月，崑山科大李正合創辦人道範長存，祂生前對當年一手催生的「丸子小姐」象骨標本念茲在茲。崑山中學吳政翰董事長素仰李正合創辦人的無私教育精神，特別委請台南市樹谷生活科學館館長朱正宜，對象骨標本無償補強修護後，將象骨標本無限期的借予崑山科大陳列，感念李正合創辦人對崑山中學、崑山科技大學，乃至於我國技職教育的奉獻與功績。揭牌儀式在崑大創辦人閔蓉蓉女士、李天祥校長、崑山中學吳政翰董事長、崑大校友總會總會長許幸娟等人帶領下，順利完成揭牌。

崑山科大校長李天祥表示，該校一年比一年活躍，除了連續3年榮獲教育部高教深耕計畫補助，全國私立科大中學生平均受益經費最高之外，還積極禮聘國際名廚江振誠、時尚教父洪偉明、Bito創辦人暨創意總監劉耕名導演、國際名模林韋君、知名電競實況主西門夜說等業界師資蒞校授課。

崑山科大為了提高學生就業競爭力，持續建置類產線基地，包括「織物染整及印花」、「車用零組件生產自動化」、「智慧聯網自動光學檢測」及「國際咖啡認證中心」等，縮短學用落差；另外且由該校企管系師生主動成立的「潮青商店」實習場域，也於校慶日一同開幕，落實該校所強調的實戰教學。

崑山科大辦學績優有目共睹，因此110學年度無懼少子化困境，碩博士班全系所首度滿招，高中生申請入學報名人數比錄取人數還要多上一倍，成績亮眼。

此外，今年德國紅點競賽季爭激烈，該校創意媒體學院入圍8組學生作品，在2020年被德國紅點認證為亞洲區大學名列第14，全國私校第1科大每一項優異表現，都在展現崑山人的優勢與強項。

另外，崑山科大也選出110年度傑出校友，獎獲獎者包括國立高雄科技大學副校長俞克維（電子系系友）、協京環保董事長蔣春茂（環工系系友）、富錦樹文創科技董事長吳羽傑（行銷系系友）、隆鑫建設負責人謝銘源（房管系系友）、宏盛鑫董事長兼崑大校友總會總會長許幸娟（企管系系友），入圍第57屆金馬獎最佳新導演的廖明毅（視訊系系友），第15屆優秀青年校友獎獲獎者為萬潤科技資深技術副理王崇漢（機械系系友）。