勞動部桃竹苗分署 技職扎根有成

餐飲店二代醉心手作 技能競賽家具木工奪「銀」!

家裡經營餐飲店的林冠程，不愛烹飪，卻對手作有著濃厚的興趣，憑藉著一股熱愛，他栽進家具木工的領域，成為培訓選手,曾在50屆分區賽中僥倖奪銅，卻因為缺乏熟練度及對尺寸的掌握度，讓他在全國賽中慘遭淘汰，今年他捲土重來，苦練榫接技法，終於以1公釐的差距在「家具木工」的競技中，強勢回歸奪銀!

目前就讀大溪至善高中家具木工科2年級的林冠程。圖/桃竹苗分署提供

目前就讀大溪至善高中家具木工科2年級的林冠程(17歲)，父母親經營餐飲店，原本希望他能繼承家業，但他卻始終對烹飪興趣缺缺，從小就喜歡拿一堆紙板自己動手做模型，到了國中，會開始模仿網路Youtuber用冰棒棍來做各式各樣的手工藝，小有成就也讓他更加確定自己的志向，高中決定進入至善高中家具木工科就讀。

進入至善高中接觸木工課程後，林冠程更加確定自己想走的路，他努力爭取成為培訓選手，並在去年第50屆全國技能競賽分區賽中，意外擠進銅牌，但卻因為在全國賽中太緊張，加上尺寸沒拿捏好，線沒有鋸直，導致作品不理想而遭淘汰。今年他再次挑戰全國技能競賽，並到桃竹苗分署密集培訓，林冠程說，去年比全國賽時，曾看過國手作的三缺榫作品，當下心裡非常震撼，也才明白自己與國手的距離竟有這麼大的差距，讓他下定決心苦練三缺榫技法。

歷經2個月在分署的密集培訓，林冠程坦言助益非常的大，分署傾力投入設備、製具等硬體資源，還請來轄區學校國手級的師資，也是分署老師的侯志慶親自指導，從基礎的單件製作練習，到賽前已可獨立完成完整的作品，作品在精細度與成熟度上也較去年更好，加強細節的練習，也讓他在分區賽中一舉拿下銀牌，得知獲獎消息後，他興奮的說，努力有了成果，未來要繼續精進技能，爭取全國賽佳績!

桃竹苗分署長賴家仁表示，透過與轄區內的高中職校合作共同培訓選手，把分署的各項軟硬體、師資投注在選手身上，讓選手得到最好的培訓資源；為了讓家具木工及門窗木工的選手在設備上用得更順手，今年還特別找來機械職群的老師強化硬體設備，並連結轄區的健行科大師資，聘請國手級的侯志慶老師指導選手，果然如虎添翼一舉拿下好成績！第51屆全國技能競賽今日成績揭曉，桃竹苗分署與轄區學校共同合作培訓，繳出漂亮的成績單，總計贏得12面金牌、14面銀牌、15面銅牌及18名佳作，轄區技職深耕有成。