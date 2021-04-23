獲利商模探索與實務分享課程5月11日台中開講

外行看熱鬧，內行看門道！您羨慕別人是如何賺大錢的嗎？為了協助創業者不做白工，由經濟部中小企業處主辦、中山管理教育基金會承辦，亦由臺中市工商發展投資策進會、台中市飛雁創業協會及台中市中小企業榮譽指導員協進會共同協辦，特邀請跨域整合的專家顧問～活意行銷企管高培偉總經理，於5月11日在台中舉辦【從創意到生意～獲利商模探索與實務分享】的實務課程講座，帶領大家一窺成功企業賺錢的真正門道。

高培偉總經理說：「許多努力經營事業的人之所以會賺不到錢，不是品牌不對，也不是產品不好，更不是沒做行銷，而是在事業經營的規劃佈局中少了「獲利商模」這塊拼圖，故即使生意再好，也有業主是做心酸的！」。在本次的課程中，高培偉總經理將以其多年跨產業輔導企業創新轉型與品牌進化經營的實務經驗，透過不同產業市場實例的分享，以及分組實務個案演練方式，帶學員們探索成功企業在檯面下真正賺錢的奧祕，進而思索如何建構出自我的獲利商模來！現場並透過與學員的實務諮詢交流互動，提供事業經營與市場行銷的現場指導。

創業是一條充滿艱辛與挑戰的路，為了協助眾多的創業會員不走冤枉路，經濟部中小企業處所輔導的女性創業社團「台中市飛雁創業協會」在現任田文進理事長帶領下，積極推動本次【從創意到生意～獲利商模探索與實務分享】講座，亦積極為會員爭取更多的創業資源與媒合商機。經中山管理教育基金會輔導協助，台中市飛雁創業協會今年舉辦了一系列創業知能課程，期許能在女力崛力的當今社會中，發展出一個快樂奮發向上的共好組織，無論個人或社群能生活在如此和樂的組織中，未來一定會更好！歡迎對本次課程講座主題有興趣的業主，5/11(二)一起蒞臨臺中市工商發展投資策進會來探討看門道的獲利商模。更多的課程介紹詳情與報名資訊→ https://www.foryou.tw/20210511class-1