內部稽核研討會 談ESG趨勢與因應

中華民國內部稽核協會110年4月23日在福華國際文教會館舉辦第17屆第2次會員代表大會及年度研討會，開幕式由該協會理事長趙曉慧致詞，朱成光常務理事擔任總召集人，以ESG為主軸安排4場專題演講及1場座談，與會人數踴躍將近700人。

會中舉行有功人員與優秀人員表揚，其中有功人員為陳錦烽先生及林寶珠女士，陳錦峰擔任協會第16屆理事長及多屆理事，林寶珠連續5屆擔任協會志工，並成功籌劃2013年ACIIA亞洲區內部稽核研討會，兩位有功人員對協會奉獻心力無數。優秀內部稽核人員由吳溱曜、羅錦雄、王慧珍、張世宗、黃國權獲選，林柄滄論文獎由張月玲、黃信維、袁齊笙、藍孟珍、林欣蓉、葉子寧、陳姵如獲獎，新科國際內部稽核師(CIA)第一名李奕函，獲純金紀念獎章。

去年在新冠肺炎疫情肆虐下，協會對各項會務推動未有停歇，除舉辦年會、例會及開設多元課程外，致力推動內部稽核，包括與主管機關座談、首度舉辦「內部稽核創意短片競賽」紮根校園、首度發放會員抵用金，相關專業活動亦獲得廣大迴響，年會與會人數創近年新高，林柄滄論文獎及優秀內部稽核人員選拔，也因參選者踴躍，競爭激烈為歷年之冠。

勤業眾信資深執行副總經理溫紹群在研討會指出，稽核單位是組織內部落實ESG的推手，應盡快內化永續價值，以有效提升企業抗險能力，持續推升企業韌性邁向永續發展。資誠執行董事張瑞婷表示，以投資人觀點出發的永續會計報導準則，能協助企業更聚焦於投資人重視的永續議題績效表現。安永會計師曾于哲提到，調查顯示98％投資人已將ESG績效列為投資決策重要依據，企業若要創造長期永續價值，有必要全面導入ESG管理制度。安侯執行副總經理林泉興則指出，當前所有ESG議題都聚焦在氣候、減碳領域，其實企業對於生物多樣性的風險與機會評估還未開始準備，TNFD將繼TCFD後成為下一階段ESG資訊揭露重點與趨勢。