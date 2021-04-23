崑山科大資管系連續5年通過勞動部就業學程補助

文/葉圳轍

崑山科技大學資管系辦理就業學程，連續5年通過勞動部就業學程補助，強化職場競爭力。

崑山科技大學資訊管理系配合勞動部勞動力發展署補助大專校院辦理就業學程計畫，連續多年申請通過，110學年度再獲「數位行銷與數據分析學程」補助，邀請具有實務經驗之業界師資，傳授職場必備的技術與技能，培養企業所需的電子商務人才。

崑山科大資管系「數位行銷與數據分析學程」以「啟發學員具備社群平台應用與行銷能力、輔導學員具備業界所需的電子商務網站架設與管理能力、加強學員電商網站流量與數據分析能力」為學程特色，規劃社群平台數位行銷、電商網站架設實務、電商網站流量與數據分析等專精課程3門，課程及業師授課皆達162小時。課程設計均延續崑大資管系原有的培育目標，專精課程均由業師授課。另外，共通核心職能課程介紹職場倫理、勞動法規等職涯相關知識與專業知識，計54小時，學生須於寒暑假期間，至合作企業參與120小時的職場體驗。

該計畫主持人林孝忠博士表示，該校針對產業發展與企業人才需求，規劃最適合資訊管理系及相關科系應屆畢業生，於進入職場前加強學生職場競爭力，連續辦理多年課程，包括106學年度「數位生活科技就業學程」、107學年度「全端開發人才培育學程」、108學年度「全網行銷人才培育學程」、109學年度「電商網站架設與平台應用學程」及甫獲通過的110學年度「數位行銷與數據分析學程」。

林孝忠指出，就業學程辦理過程極為辛苦，除了了解產業發展與企業人才需求，進而規劃有助學生就業競爭的課程外，尚須尋求具有實務經驗及教育熱誠的優良業師，還要安排學生前往適當且優秀的合作企業進行職場體驗。此外，尚有許多繁雜的行政程序與事務需要安排與處理，辛苦的過程非外人所能體會。但是，看到學生能夠獲得能力提升，順利進入職場，開展新的職場生涯，就覺得一切辛苦都是值得的。

崑山科大資管理系主任曾生元表示，除了感謝計畫主持人林孝忠博士為學生前途著想，也感謝配合學程進行的各位優秀業師，讓系上學生畢業後能順利就業。109學年度「電商網站架設與平台應用學程」參與學生黃建霖表示：「透過就業學程，讓我認識到有關職場的一些相關法律知識，懂得如何透過法律來保障自己，也藉由這些課程讓我更進一步了解企業需求，希望未來我也能順利達到企業所需要人才的條件。」