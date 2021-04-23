能源局線上課程 培訓能管員

您有聽過「能管員」這類職務嗎？全球正處於能源轉型的關鍵時代，為建立我國能源管理人員制度，有效提升能源用戶自我建置能源效率管理之能力，依照能源管理法及相關子法規定，企業之契約用電容量超過800瓩者，就必須設置「能管員」。而能管員的工作就是在企業內進行能源管理，透過系統化規劃與管理手段，達到持續改善能源使用績效，默默扮演著關鍵性角色，是值得予以肯定的節能英雄。

長期受經濟部能源局委託之財團法人中衛發展中心，從民國99年至今已培訓超過1萬名取得能管員合格證書者，這些能管員在不同領域默默耕耘著，為節能減碳工作付出心力與貢獻！有需求之用戶可至「能源管理學院」網站（https://energy.csd.org.tw/）了解能管員訓練班、能源用戶設置及線上免費數位學習等相關事宜。

中衛中心表示，目前數位學習教材包含能管員訓練、調訓標準教材，到設備現場實地教學的節能實務影片、節能推廣活動等精采議題，其中能管員訓練課程包含「能源管理法規與能源查核」、「能源管理與節能計畫研擬」、「電能管理」、「熱能管理」等科目，可供有志於投入能管員職務者進行培訓預習或能源管理相關工作者自我進修使用。

近年，中衛中心也與大專院校合作，將使用對象從能源管理相關人員延伸至大專院校理工科系學生，讓理工科系學子能運用此免費學習平台，輔助在校學習成果，更提早了解能源管理人員的訓練機制及課程內容，有利於畢業後取得專業資格為個人履歷加值，未來也可投入能源管理領域成為專業能管員。