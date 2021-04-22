朝陽科大連續3年進榜世界大學影響力排名 永續發展受國際肯定

英國泰晤士高等教育（Times Higher Education）公布2021世界大學影響力排名( University Impact Rankings)，共計1115校進榜，全台僅35所大學進入排名，朝陽科技大學連續3年進榜全球排名，師生致力永續發展之卓越成果，廣受國際肯定。其中，朝陽科大在第10項指標(SDG 10，減少不平等)於全球669所大學中排名101-200，表現最為傑出；另外，在第12項指標(SDG12，責任消費與生產)於全球503所大學中排名201-300；在第4項指標(SDG4，優質教育)於全球966所大學中排名301-400，展現舉足輕重的社會影響力。

朝陽國際排名成績亮眼，境外學子同心響應SDGs，展現社會影響力。圖／朝陽科大提供

朝陽科大校長鄭道明表示，世界大學影響力排名為英國泰晤士高等教育(THE)進行的創新評比，其評核項目根據聯合國永續發展指標(SDGs)中的17項指標，涵蓋「經濟成長」、「社會進步」與「環境保護」等三大面向，針對各大學的教學產研能量，對全球永續發展的具體貢獻度進行評比，朝陽科大連續3年進榜全球排名，不但國際合作成果卓著，更致力在地深耕，推動綠色循環經濟，永續發展成果卓越。

朝陽科大在SDG4指標-優質教育，於全球966所大學中排名301-400，深獲國際肯定。圖／朝陽科大提供

近年來，朝陽科大推動大學社會責任(USR)卓然有成，在國內具權威的天下USR大學公民調查，於全台110所公私立大學中，勇奪私立技專校院排名第一，不但在「大學治理」、「社會參與」、「教學承諾」、「環境永續」四大面向共42項指標總積分最高，成為USR模範生，也讓社會看見大學的正能量。 由於致力推動校園環境永續發展，朝陽科大已連續4年榮獲世界綠能大學評比全球百大，並領先各校取得環保署環境教育設施場所認證，規劃自然保育與防災及節能節水綠建築等課程提供社區學校參與，協助弱勢團體及偏遠學校改善耗電環境，減低溫室氣體排放。此外，朝陽科大更積極整合健康農業資材與智慧應用技術、綠能材料技術及環保創新燃燒裝置等創新技術，成為產學合作亮點，提升國際競爭力。