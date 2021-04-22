勤益科大、凱柏精機、施耐德電機三強攜手 共同培育機聯網人才

國立勤益科技大學與凱柏精機、施耐德電機三強攜手，於今（22）日共同簽訂「機聯網人才培訓」合作備忘錄，未來將有效整合上游零組件製造、中游模組產品組裝與測試及下游產業機械應用產業技術，將智慧機械落實於校園。

與會來賓合影。圖／許俊揚攝

勤益科大校長陳文淵表示，機械產業是臺灣產業升級的重要基礎，其中工具機與關鍵零組件在精密製造領域中更扮演重要角色。該校並與修平科大、建國科大、南開科大組成夥伴聯盟，利用產線設備安排訓練課程。陳文淵說，學術很難做到實質的服務，這次與凱柏精機及施耐德電機攜手，讓學術與產業結合，將可齊力培養出搶手的機聯網人才。

來賓現場參觀。圖／勤益科技大學提供

施耐德電機台灣區總經理張智斌表示，此次的三方合作，希望可以幫助學生在校園也能獲得進入職場所需的技能，讓學生投入職場後更具競爭力。凱柏精機董事長蔡清哲則表示，該公司擁有豐富的現場生產管理經驗，藉由這次三方的機聯網人才培訓計畫，提供前瞻性的智慧製造解決方案，將虛實整合技術帶進校園，更讓學生的學習範圍可以「走出校園，接軌產業」，幫助學生取得更豐富多元的知識，累積實作經驗。

勤益科大以培養工具機人才為特色，位居中臺灣智慧機械聚落，與產業關係緊密，109年教育部以4,300萬元經費補助「類產線基地」建置，採用業界規格的設備，從設計、製造、組裝、精度檢測至機電測試全程開發技術一條龍，在校同學可以有完整訓練、具備跨領域技術且具備宏觀的視野。