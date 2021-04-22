林口幸福轉運讚送暖 醒吾志工伴長輩走出孤寂

高齡化趨勢難逆轉，林口地區需要關懷的高齡長輩愈來愈多。醒吾科技大學志工服務隊加入「林口幸福轉運讚」陪伴孤老，大學生熱情瞬間融化孤寂，長輩們就像看到孫子女開心展歡顏，陪同訪視的區公所祕書黃婷大讚「年輕人這樣真的太難得了!」

長輩開心與醒吾志工合照。圖／醒吾提供

林口區公所結合醒吾科技大學、里鄰長、社區發展協會及在地團體，以區域整合的方式服務林口在地的弱勢、獨居長輩。醒吾志工服務隊師生全力投入社區公益，昨(21)日首次訪視關懷對象，獨居長輩一看到活潑熱情醒吾志工隊學生，個個都被逗得樂開懷，區公所黃婷意祕書不禁稱讚「學生非常熱情， 醒吾好棒棒！」

醒吾志工服務隊歷經召集、培訓嚴謹過程，首次出動協助訪視華山基金會之服務個案。同學們因應長輩的需求，耐心規劃了桌遊、歡唱、舞蹈等陪伴項目，也貼心將項目內容調整成符合長輩的時空背景，想了好多話題跟長輩進行互動，同學們在聊天的過程中感觸良多，更找到服務的熱忱！

志工隊員張袖軒說：「為了拜訪奶奶行程，我心裡做了很多準備，想著該跟奶奶說一些什麼話，我們才能給奶奶足夠的關心和溫暖，但在進門的一瞬間，奶奶熱情歡迎我們的模樣，好像看到自己疼很久的孫子孫女一般！奶奶訴說著她人生經歷點點滴滴，很難想像如此開朗的奶奶是怎樣辛苦走過這條坎坷的路。這次訪視我深深學到了，再苦的路也要不忘初心，熱情地走下去。」

完成服務後的隊員金玟均也表示：「如果不說奶奶的年紀，這樣相處起來奶奶真的很像一個年輕人，尤其是在玩遊戲的時候，她還贏過我們這些大學生很多次，今天就這樣陪伴了奶奶度過兩個小時，很單純地用心聆聽奶奶分享，希望這樣能夠讓奶奶真的感受到陪伴的幸福。」

帶領此次服務的課外活動暨服務學習組錢君儀老師說：「醒吾科大一直積極讓學生走入社區，希望讓學生發揮所長並滿足在地社區需求，藉由每一次的服務深入社區促進世代交流。這次是我們醒吾志工隊成立以來第一次接觸訪視個案，同學們懷著期待的心情，想了好多話題跟遊戲與訪視的對象互動，看到今天現場溫馨的畫面，感覺一切都很值得！」

幸福轉運讚計畫不僅幫助長輩創造健康快樂及享有品質的生活，服務的過程也強化醒吾科大同學擔任志工意願並提升服務量能，拉近學校與林口地區鄰里的距離，實際落實大學社會責任。