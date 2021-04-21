台南應用科技大學辦學「文化創意」為核心 人文藝術氣息得天獨厚

文/葉圳轍

台南應用科技大學以「文化創意」為辦學核心，著重人文、設計、藝術，有異於一般科技大學著重理工，在現今少子化及大學林立的台灣高教環境中，塑立顯明的辦學風格。

台南應用科大目前設有生活科技、 管理 、設計、 藝術、旅遊等五大學院及6所21系5學位學程，學生約11,600人，尤其擁有國內技職體系中唯一的藝術學院，人文藝術氣息得天獨厚，能提供學生研究美學的優質環境，創立57年來，已培育出眾多「應用務實」與「人文科技」兼具之人才，對社會與業界貢獻卓著。

確實，整體發展以「文化創意」為主軸的台南應用科大，在環境建置、教學、社團、研發、合作交流及推廣服務等方面，均融入五個學院的專業與內涵，以全力培養「文化創意產業」的人才為目標。

尤其該校藝術學院，因應世界文化創意展演之流行趨勢與風潮，以務實型教學為目標，以多元及優異的師資，多年來培養眾多展演創作，並兼具藝術行政、兒童藝術教育的人才，對產業功不可沒。

台南應用科大也成立全台唯一的全球刺繡研究發展中心，積極開設各種刺繡相關課程，培育刺繡人才，肩負刺繡文物修復、刺繡文化技藝傳承的重要使命。

此外，台南應用科大也建置可容納2,500人的「多功能展演中心」，提供師生舉辦音樂會、服裝時尚秀、美容及舞蹈展演等表演舞台，讓師生的「文化創意」有更大揮灑空間。

由於藝術人文的薰陶，讓台南應用科大在國內外文化創意之各類競賽中成績特別耀眼；舉凡指標性的德國紅點設計獎、國內新一代設計競賽及全國專題競賽等都能獲得佳績。其中，在2015~2019年臺北新一代設計展金點新秀設計獎中，台南應用科大入圍件數連續五年居全國第一，2020年雖未再蟬聯，但也位居第二，凸顯該校在文化創意能量及教學的豐碩成果。

台南應用科大校長黃宗成表示，永續的經營與建設，是該校從未改變的信念；該校從民國53年創校迄今，人文薈萃學子齊聚，辦學規模與績效已獲各界肯定，近年更持續擴充軟硬體建設，提供優質教學環境，為學生形塑與時俱進的競爭力。

此外，該校在提昇師資素質及研究風氣、整合資源設立跨領域(跨系、跨學)研究所、輔導學生參加各項技能檢定、擴展產學合作關係、加強國際學術交流合作…等，都有豐碩的成果。

展望未來，黃宗成說，台南應用科大將以專業化的人才培養、卓越的全人教育與國際接軌，朝成為一流科技大學目標發展與努力。