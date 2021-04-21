崑山科技大學辦學績優 3度獲教育部高教深耕高額補助

文/葉圳轍

定位為「親產學」的崑山科技大學，教學與研究重點發展綠色科技、文化創意、智慧生活、精密機械等四大領域，並鏈結政府推動的5+2創新產業，與超過1,200家知名企業建立夥伴關係，無論是教學研究品質或產學合作的努力，皆獲得各界肯定。

崑山科技大學辦學績優，有目共睹；從過去教育部2005年的「教學卓越計畫」、2013年「典範科技大學計畫」，到現在(2018~2022)的「高教深耕計畫」等3大競爭型計畫，皆拿下高額的補助款，位居私立科大翹楚。

教育部從2018年開始推動「高等教育深耕計畫」，期望大學培育出各級各類多元優質人才，協助大學依其定位發展多元特色，進而帶動國家整體的幸福與繁榮。該計畫屬競爭型補助計畫，五年為一期，惟每一年度補助額度均依學校計畫執行成效調整。

以教育部去(2020)年6月公布109學年「高等教育深耕計畫」審查結果，崑山科大獲得逾2.1億補助款，較108學年度增幅近3成，總補助經費更榮登私立科大全國第一，學生平均受益度亦連續3年居私立科大全國第一，表現相當亮眼。

其中，「綠能科技研究中心」是全國唯一獲得國際競爭力Global Taiwan研究中心高額補助4,000萬元的私立大學，也是連續3年獲得「科技大學推動國際技術人才培育學院計畫」補助的唯一私立科大，今年獲得高達3,500萬元的經費，持續選送學生遠赴美國康乃爾大學，參與電機資訊工程學院實驗室的訓練課程，為學生帶來更豐沛的學習資源。

業界師資是技職學校重要的授課資源；崑山科大現有助理教授以上師資比例達9成，都擁有專業證照或產業實務經驗的專家。此外，崑山科大更持續禮聘業界大師擔任講座教授，授予學生職場上的技能與態度，受到學生的歡迎。

如曾邀請福容大飯店行政總主廚阿基師擔任指導廚藝技巧；109學年度更邀請曾被《時代》雜誌兩度譽為「印度洋上最偉大的廚師」江振誠擔任講座教授，除了在開學當日為全校新生演講外，也將為餐飲管理及廚藝系學生進行廚藝示範與料理實作課程。

崑山科大甫獲准成立的「電腦與遊戲發展科學學士學位學程」，也延攬知名電競戰隊退役選手暨知名電競實況主劉書瑋擔任電競總教練（助理教授），將為學生進行英雄聯盟遊戲電子競技職業賽示範與實況主現場轉播。

另外，崑山科大民生學院及創媒學院，今年也邀請時尚教父凱渥創辦人洪偉明及旅英國際名模林韋君擔任講座教授。其中，名模林韋君亦肩負形象大使任務，代表崑山科大至高中職學校進行名人講座課程。

2017年被媒體封為「台北世大運神片導演」Bito創辦人劉耕名導演，今年3月也成為崑山創媒學院的講座教授，未來將分享設計、影視、品牌等議題，包括最新的數位科技傳播、品牌建立、視覺特效等，每兩週都會到校與學生對話，為學生開創更廣泛的學習領域。

此外，崑山科大更善盡大學社會責任；該校今年初通過三件「善盡大學社會責任」USR補助計畫，共計逾1,400萬補助款，其中，「永康工業區及鄰近區域暨國際化綠色需求和永續發展」為國際連結類萌芽型計畫，展現深耕在地、邁向永續的中心目標，也讓該校榮獲「2020天下USR大學公民」私立技專校院組南部第一。