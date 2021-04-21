醫療器材管理法施行 業者應加入公會

醫療器材管理法已確定於今（110）年5月1日上路，依該法規定所有經營或製造醫療器材之公司和工廠都必須加入公會，台北市儀器商業同業公會理事長賴奇南即於日前表示，非常歡迎全國各縣市之醫療器材公司儘快加入該會，以免受罰或影響營運。

行政院已於今年2月17日發布了「醫療器材管理法」令，並自5月1日施行，「醫療器材技術人員管理辦法」亦同步生效，正式開啟了國內醫療器材和西藥管理分家的新頁，從此之後醫療器材總算有了自己的法規，也象徵國內的醫療器材管理將更趨於合理和精確，也更能保障全民的健康和增進全民的福祉。

而依照新發布的醫療器材管理法第十三條條文之規定：「第二項之醫療器材商，應依工業團體法或商業團體法之規定加入同業公會」，賴理事長說這個條文明確規定了所有經營醫療器材之公司或製造醫療器材之工廠，都「應」加入公會，而非「得」加入公會，可說是沒有任何模糊的空間，且即將於5月1日起施行。因此，各業者千萬不可等閒視之，免得受罰或影響營運。

賴理事長表示，該會成立已逾七十年，為目前國內相關公會歷史最久、規模最大、服務最快速、資訊最完整、且會費亦為最低廉之公會，同時在全國各級的所有公會中，也是最早建置網站的公會之一，所以非常歡迎全國各縣市經營醫療器材之公司儘早加入該會，除了避免受罰或影響公司的營運之外，亦可享受各項優質、快速和完整的會員服務。

賴理事長同時指出，該會除了於第一時間即轉發政府重要資訊外，鑑於醫療器材管理法施行之初，業者可能會碰到難以適從之情況，所以亦將邀請食藥署共同舉辦相關研習班和研討會，讓業者能在最短的時間內熟悉相關法令之規定，進而能安心和永續經營。

加入該會專線電話：（02）23703177，歡迎醫療器材商洽詢。相關網站（https://geneonline.news/medical-device-management-act-set-for-may-2021/ ）。