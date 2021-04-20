大葉大學職涯講座 邀學長姐陳浩暘及吳芸婷分享就業經驗

大葉大學為協助學生探索職涯，安排學長姐返校分享經驗，工業設計學系邀請創元工業設計創辦人陳浩暘分享創業甘苦，傳播藝術學士學位學程邀請亞洲電台DJ吳芸婷暢談就業歷程。

大葉大學工設系邀請陳浩暘(前排右一)分享創業經驗。圖／大葉大學提供

2016年創立創元工業設計公司的陳浩暘指出，工作室一開始做工業設計與產品的案子，後來也往文創發展，2019年他設計的「瑰秘：免插電模組化擴香瓶」，榮獲第二屆潮創客大賽第三名，這項商品也在幾所知名飯店展售，一位老闆在圓山飯店看到「瑰秘」並訂購，沒想到產品在寄送過程破損，他親自送了一份新產品給對方，才知道對方是明星花露水的新老闆，也因為這個機緣，讓他有機會幫重新上市的明星花露水做禮盒包裝設計，危機成為轉機。

大葉大學工設系校友陳浩暘(左)向吳婉宜老師(右)介紹他的設計作品。圖／大葉大學提供

陳浩暘回憶說，當初會想要將設計與精油結合，開發擴香瓶「瑰秘」，來自於大葉大學工設系提供的養分，當年他是轉系生，大二進入工設系遇到吳婉宜老師，老師課堂上出的第一份作業是「五感」，希望他們運用感官的視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺，提高產品的記憶點，「瑰秘」就是透過味覺的魅力，強化消費者對產品的認知。

亞洲電台DJ吳芸婷是大葉大學傳藝學程校友。圖／大葉大學提供

亞洲電台DJ吳芸婷認為，自己會進入廣播產業是誤打誤撞，她在大學時期發現自己對聲音感興趣，在人力銀行看到電台的徵才啟事時，覺得可以試試看，就帶著大學的影視作品前往應徵，很幸運地錄取了。她鼓勵學弟妹要在就讀的學系裡找到自己的興趣，當初她會選擇傳藝是因為對影視產業有興趣，她在學習過程中，接觸到音效、音樂等聲音處理，發覺這就是自己最喜歡的領域，因此她把握每一次做作品的機會，為自己累積經驗，也因為這些經歷，讓她的履歷被看見，進入流行音樂頻道亞洲電台工作。

傳播藝術學士學位學程主任何珮琪表示，傳藝學程培養影視製作、網路行銷等新媒體傳播人才，每年都會舉辦職涯講座，幫助學弟妹認識產業，吳芸婷目前擔任亞洲電台「音樂Oh！夜」節目DJ，特別邀請她返校分享就業經驗，協助學生提升職場競爭力。