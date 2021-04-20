教育部青年發展署「全國大專校院學生會成果展」大葉大學學生會獲特優

第24屆學生會會長、護理學系大四生林筱芹表示，學生會每年都會舉辦草地音樂節、葉音盃、社團博覽會等活動，豐富大家的大學生活，也持續推動學生自治，讓學生們更了解自身的權益。全國大專校院學生會成果展的評比包括法規與年度規劃、選舉制度、財務制度、學生權益、學生會特色五個項目，必須有四項分數達A以上，且不可以有任何項目分數為A-以下，才能獲評為「特優」，為了呈現出最好的成果，大家熬夜整理成果資料，很開心能受到教育部獎項的肯定。

大葉大學學務處林作慶主任(右二)恭喜學生會獲全國大專校院學生會成果展特優。圖／大葉大學提供

第25屆學生會會長、消防安全學士學位學程大三生侯欣志說，全國大專校院學生會成果展是一年一度的盛事，近年來大葉大學學生會不斷突破自我，從「甲等」、「優等」到今年的「特優」。能得到「特優」的榮耀要感謝第24屆、第25屆學生會幹部的付出，大家不只是把活動辦好，更在一次又一次的活動中累積經驗。

林筱芹(右)代表大葉大學學生會上台領獎。圖／大葉大學提供

學務處課外活動暨服務學習中心主任林作慶指出，大葉大學鼓勵學生參加社團及課外活動，發展跨領域能力，學生會一直是學校相當具有代表性的社團，不只是學長姐帶領學弟妹共同辦理大型活動，傳承社團經驗，學生會更是學生與學校之間的橋樑，一方面為學生權益發聲，另一方面協助學校推動校務，幫助學生了解學校大小事。