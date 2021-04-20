亞洲大學現代美術館舉辦丁衍鏞回顧展

文／林福吉

亞洲大學現代美術館16日起舉辦「勁筆野色–丁衍鏞回顧展」，這是丁衍鏞珍貴遺作，在台灣睽違18年後，最完整地展出。也是亞大現代美術館繼「無極之美：趙無極回顧展」、「遠方的行星：趙春翔藝術展」後，又一重量級的豐華展出。

亞大創辦人蔡長海指出，「這是台灣近二十年的大展，很具有時代價值。」亞大校長蔡進發認為，丁衍鏞回顧展體現，在東西文化撞擊下創新的意義，與「亞洲大學唯一不變的，是天天在變，求新求變求好」的立校精神一致 。

當天應邀出席的「典藏雜誌社」社長簡秀枝稱讚，亞大創辦人蔡長海、校長蔡進發，以及亞大董事、由鉅建設董事長林嘉琪等人，以藝術打造台灣價值，卓然有成，接二連三透過已故學術純度極高的華人藝術家大展，生色中台灣，串接出傲人口碑，備受肯定。

亞大現代美術館館長潘𥛮指出，亞大現代美術館擕手香港中文大學文物館、香港中文大學藝術系以及香港大學美術博物館，集結港台兩地藏家，好不容易拚湊出丁衍鏞非凡創作人生的150件作品，許多作品都是第一次在台灣展出。

潘館長表示，丁衍鏞(1902-1978)，廣東茂名縣人，畢業於東京美術學校。在中國畫壇上，他與林風眠、關良3人有「廣東三傑」之稱，丁大師更被封稱為東方馬諦斯、現代「八大山人」。1920年丁赴日留學，當時野獸派率真布局與色彩斑斕的畫風，帶給丁衍鏞深層的啟發，他早年是位中國野獸派的積極推動者。

潘館長說，20世紀初，中國藝壇面臨現代化革新與傳統傳承的困境，丁衍鏞曾說：「我很想把中國畫的線條和墨法用到西法畫上。」1949年後他逃避戰亂到香港，引發他的離散情懷，他從明末清初「八大山人」作品中，獲得共鳴與啟發，丁以西畫為媒材佐以水墨為韻味，成為戰後融會東西、貫古通今的偉大藝術家。