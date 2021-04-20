金點新秀設計獎揭曉 5月角逐年度大獎

備受台灣設計學子矚目的指標性獎項「金點新秀設計獎」，4月20日公布今年度入圍決審名單！今年主辦單位共收到66校144系、共5,952件作品，各類報名熱烈踴躍，其中812件進入決審，將角逐「金點新秀年度最佳設計獎」等多項大獎。2021金點新秀設計獎將於5月14日在「第40屆新一代設計展」現場舉行決審，並於5月16日在台北南港展覽館舉辦之頒獎典禮上揭曉年度得主！

金點新秀設計獎由經濟部及教育部共同主辦、台灣設計研究院執行，參賽類別橫跨眾多設計領域，是發掘台灣創意新銳的重要獎賽。經初審階段評選，今年度「金點新秀設計獎」9大類別共選出305件作品晉級決審，獲角逐「金點新秀年度最佳設計獎」之資格；與永續循環經濟發展協進會共同舉辦的「金點新秀循環設計特別獎」，報名採各校系推薦制，在初審階段選出的31件，將於決審競逐3名特別獎殊榮。另由台灣優良設計協會辦理的「金點新秀贊助特別獎」，今年由46家國內知名企業或機關單位，共同評選出507件作品晉級決審，獎勵優秀創意人才。凡入圍決審之作品，皆可獲「金點新秀入圍獎」肯定。

今年各類別入圍作品精彩多元，展現台灣設計新生代豐沛的創意能量。如產品設計類的「N+智慧護理車」，搭載針對醫療情境配置的智能藥盒系統，以藥物辨識與給藥流程的整體流程優化，幫助減輕醫護負擔。傳達設計類的「社區設計X新社中和」，透過發展參與式設計魅力箱，並導入指標系統串聯起地方20個產業，以設計強化社區認同、凝聚人際關係。工藝設計類的「養銹曆」，運用生活中易取得的溶液逐月養銹，紀錄生活中的不同時刻，以時間造就獨一無二的工藝畫作。時尚設計類的「全球性警報-W」，運用大膽印花設計及螢光色系融入服裝輪廓，藉此傳達電磁波敏感症議題的重要性。循環設計類的「Roaring Cosmos摺疊展場」，則針對展覽常見的展示需求，以容易拆解組裝的展架設計，提出更循環永續的解決方案。

產學合作設計類的「末未合作社」，與全興資源再生股份有限公司合作，針對事業廢棄物汙染議題，以食品被廢棄物取代的商店概念，設計相關科普刊物及週邊，向大眾傳遞議題的嚴重性。社會設計類的「魚樂圈（保麗龍替代計畫）」，針對漁市上中下游批發流程，將漁貨箱設計成可折疊與重複利用的模式，期望幫助減少大量耗材造成的環境問題。空間設計類的「日常對話美術館」，以華江社區為基地，在現有社區環境中，創造出傳統諮商診間之外的曖昧空間，開展新形態的心理治療場域。

數位影像設計類的「瘋子」，以視覺風格強烈的逐格動畫，在鉛筆與橡皮擦屑的存留與擦除意象間，講述一個人的祕密。數位互動設計類的「人身安全地圖-性騷擾防治網絡App」，以原有性騷擾防治體系為基礎，創建安全地圖，在生活中提供方便且令人安心的發聲管道，建立起更完整的支持網絡。

數位影像設計類召集人龔大中指出，影像美感、視覺構成細緻度或整體影片質感，在初審階段相當關鍵，因影像創作重要的是「與眼球的對話」，能第一時間吸引人目光的作品，更有機會率先出線。數位互動設計類召集人曾煒傑則提到，互動設計的核心是體驗，評選關鍵在於能否創造更多可能，或有效解決問題；他也建議，在競賽的時間限制下，往往需要時間試用體驗的互動類作品，決審時可多說明使用情形、合作模式等資訊，或引導評審團快速精準體驗作品特色，做好充分準備。

今年首度增設的產學合作設計類，召集人王俊隆觀察，此次報名作品類型相當多元，除了設計品質的掌握，後續計畫與應用想像也會是產學類的重點，期待在決審階段能看到更完整的作品闡述。時尚設計類召集人杜祖業指出，不論服裝或配件，回歸本質、考量穿著美感及情境，不會承載過多概念、恰到好處的作品，更容易脫穎而出。社會設計類召集人楊振甫則提到，評審團首先看重議題切點是否與社會脈動或變遷緊緊扣連，以及是否值得設計進場進行翻轉，而前期研究、有無雛型擷取社會反饋等實作基礎，也是評選重點。

去年曾任首屆循環設計特別獎評審，本次擔任召集人的游適任指出，今年參賽作品對於循環設計有更充分的理解與掌握，而儘管大多作品集中在特定議題，提出的設計策略與解決方案，能夠如何更優化、或有效帶動系統或思維的改變，會是決勝關鍵。空間設計類召集人黃聲遠觀察，今年作品破題普遍不錯，對於突破尺度與自然環境互動、或有科學方式處理流程的作品，會更獲評審團青睞，而目前距離決審仍有一段準備時間，期待屆時同學們的表現。

產品設計類召集人李政宜表示，樂見今年作品有不少對於環境議題的反思與著墨，而具顛覆性思維、創新但具市場性，或大膽重塑傳統的作品，會更容易吸引評審目光。工藝設計類召集人張耿華表示，除了作品完整度，能否透過既有工藝或技法，在形式及運用上創造出更多想像空間，會是評選時的重要考量。傳達設計類召集人方序中認為，設計的重點不是因應潮流，而是透過設計從生活中標的出意義和價值，今年看到許多作品與社會議題有很好的連結，讓設計的使命與範圍更加延伸，是很好的現象，也期許未來同學們能在每次設計好好思考對自己的意義，並在過程中成長。

2021金點新秀設計獎決審，將於今年新一代設計展首日、5月14日現場進行。5月16日於台北南港展覽館2館頒獎典禮上揭曉！金點設計獎系列獎項官方網站（www.goldenpin.org.tw ）。