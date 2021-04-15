三鼎生技與臺北醫學大學產學合作臨床前試驗 進行幹細胞體外培養技術開發

三鼎生技(6808)是經濟部審定生技新藥公司，核心技術是技轉自臺北醫學大學「生醫器材研發暨產品試製中心」，發展顱顏顎面重建之精準化高階醫療器材，以口腔與顱顏之頭頸部以上重建醫材為出發點，並搭配多元影像(Multi-Image)重建技術、生物墨水(Tissue BioInk)、生物列印系統(3DG BioRegenerationBot)等三大核心技術，朝向人體組織與器官重建為目標。

三鼎生技具備生物列印機台開發技術以及生物墨水開發技術，藉由技術整合以創造、增加此項開發產品的附加價值，未來搭配幹細胞放大技術開發高階新藥暨新醫療技術開發。本技術係以多功能性生物水膠支架為產品，並作為生物列印墨水，輔助以三維列印方式進行組織重建及再生醫療產品之開發做為長期目標，其中包含「角膜重建」以及「毛囊幹細胞重建」項目。

三鼎生技目前已具備自行開發生物列印之系統平台(3DG OrganReconstruction Biofactory)，並已開發出人類幹細胞之萃取、擴增、等核心技術，利用結合生物列印系統平台結合人類幹細胞培養技術以實現體外組織重建之技術開發，同時藉由人類毛囊幹細胞之分離、培養、放大、品質鑑定、幹細胞儲存等步驟建立技術服務整合平台。目前已與臺北醫學大學進行產學合作臨床前試驗，委託臺北醫學大學執行「幹細胞體外培養技術開發-毛囊與皮膚檢體採集研究計畫(案號A-110-019)」，該計畫於衛生福利部雙和醫院皮膚科進行研究，由皮膚科李婉若主任擔任計畫主持人。同時開發OMNIHAIR®毛囊養護因子系列作為衍生商品，其中包含客製化毛囊健檢服務以及非客製化毛囊滋養因子原料作為開發新一代頭皮護理產品，以提供獲利持續研發動能。

另於眼科應用方面，三鼎獨有的角膜緣幹細胞體外分離系統亦將導入擴增製程測試，後續將藉由技術授權完成人體臨床試驗，作為取代現行捐贈角膜移植的嶄新療法以創造公司營收及獲利之多元性。