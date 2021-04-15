南一書局探討新課綱　助學童正確培養整合性思維

新冠肺炎疫情導致數位時代快速來臨，南一書局採用「因材施教」為核心發展精神，配合108新課綱「適性揚才、終身學習」願景，讓學生能輕鬆學習找到樂趣。

「過去教育內容最大挑戰，是我們帶著過去的知識，但是著眼現在孩子以及他們的未來。」南一書局總經理蘇偉銓表示，而面對新課綱，現今教育轉變要能在未來受到肯定、朝正面發展，是需要協助老師勇敢跨越，運用過去的學習方法與教學知識，在新課綱中教導現在學童更容易適應未來世界。

蘇偉銓指出，新課綱談素養，最重要的一部分是「符合真實生活情境」，但現今的社會發展，無論是城鄉區域化或數位差距上，須透過老師遠距教學來拉近學生對於真實生活情境上理解差異，達到學習，是老師共同要面對難題。

南一書局總經理蘇偉銓。圖／南一書局提供

忠實陪伴臺灣教育發展達60年南一書局，自1953年開始出版印刷，以知識內容教育擴散為核心，透過「協助老師更好教、幫助學生更好學」精神，跟隨臺灣教育發展演進。橫跨標準課程、一綱多本、12年國教素養導向終身學習教育方向轉變中，從升學參考用書、到小、中、高教科書出版再到評鑑測驗中心、中華多元智能教育協會以及數位學習內容與平台發展，陪伴親、師、生共同面對挑戰，透過適時適地內容，協助各階段課綱方針順利落地。

南一書局出版教科書後，為協助老師與學生穩定教學與學習，因此在組織架構上建構了6大教育服務－教育出版內容、文創、評鑑測驗、數位學習、知識營隊與原創IP。南一評測中心觀察國中與高中模擬考題，藉由學生學習測驗後結果，透過大數據找尋內容編輯探討。而文創、知識營隊是為了讓學童能在課堂外，透過不同形式學習方式，探索自我成長，同時因應多元學習議題，如STEAM教育培養，以原創思維做出適合國內師生能學習應用內容。

蘇偉銓表示。南一書局於3年前已建立數位學習平台，提供老師數位教學平台與內容OneBook產品外，也提供課外加強學習機構，以及直接針對學生一對一OneClass真人Live家教，以原創內容陪伴台灣教育，並以因材施教創造終身學習為願景而努力。