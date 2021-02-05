海大與高科大拜會張榮發基金會 海家班持續合作共創三贏

國立臺灣海洋大學許泰文校長與高雄科技大學楊慶煜校長，2月4日偕同兩校多位師長拜會財團法人張榮發基金會，許校長親自致送教育部捐資教育事業獎章，由鍾德美執行長代表接受。鍾執行長說，海大培訓許多人才任職於長榮集團，奠定長榮集團事業群發展基礎，即使疫情期間，長榮事業群也創下營利新高。高科大楊校長也表示，希望未來在基金會支持下，海大與高科大合作更加密切，共創三贏。

許校長特別感謝長榮集團與張榮發基金會長年提供海大獎助學金及實習就業機會，並支持海大校務發展、海事及品德教育。張榮發基金會致力於海事教育推廣，並長期支持海大培育海洋海事人才，包含長榮海運學士後專班海事人才培訓、辦理長榮講座訓練海運事業經理人、設立張榮發基金會獎助學金獎勵清寒優秀學生，以及協助海大校史博物館改建、海洋文物保存計畫、海大學生偏鄉輔導夏令營，並且安排長榮交響樂團於海大敦睦鄰里演出，長榮集團和張榮發基金會與海大產學交流淵源深厚。

海大許泰文校長(左)親自致送教育部捐資教育事業獎章，由鍾德美執行長(右)代表接受。

為感謝張榮發基金會深耕海洋教育多年，去年海洋大學特別推薦基金會，獲得中華民國首屆海洋教育推手獎殊榮；近年來，海大也持續向教育部報請捐資興學獎勵，公開表彰及肯定基金會與長榮集團對海洋教育的貢獻。

身兼張榮發基金會董事長的高科大俞克維副校長表示，自高雄海洋科技大學併校至高雄科技大學，海事教育發展一向與海大密切合作，兩校都抱持人本關懷、培養具國際移動能力的人才貢獻海運界。

曾任台灣港務公司董事長的海大張志清副校長表示，長榮集團創辦人張榮發總裁生前為海洋大學寫下三個第一，海大第一位榮譽博士、海運學院第一個講座教授及全國第一位海洋貢獻獎得主，海大師生也將秉持張總裁傑出校友學長對海家班的品德、品質、品味三品的期許，為台灣的海洋、世界的海洋做出最大貢獻。