僑委會力助全球僑臺商轉型升級 建立產學合作大平台
一場疫情的發生，改變了全世界的生活，也因為防疫有成，讓世界看見台灣。除了吸引GOOGLE、臉書及amazon等多間知名外商企業來台投資外，2020年更是旅居全世界的僑臺商們，回家待最久的一段時光。這段時光也讓多年在海外拚搏的僑臺商，開始重新認識台灣這塊土地的美好，通訊軟體的發達，讓老闆們可以遠端指揮海外廠房的生產，嘗試過遠距辦公的便利後，有許多僑臺商表示未來希望能夠將營運總部搬回臺灣。加上僑委會積極鏈結臺灣優質的研發技術，與科技部產學司跨部會合作，建立起僑臺商與35間大專院校的產學合作交流平台，解決了全球僑臺商老闆們力求轉型升級的痛點。
臺灣在經濟成長率中，研發占GDP比重3.5%，為全世界第三大投資研發國家，具有厚實的技術人才及豐富的研發資源，而這些資源與人才就在臺灣的大專院校中。據中華經濟研究院提供之「僑臺商參與臺灣產學合作意向調查成果」資料顯示，高達63.48%的僑臺商具有轉型升級意願，超過六成以上各產業僑臺商表達產學合作意願。其中以農林漁牧業的產學合作意願最高，其後依序為傳產、金屬製造加工業、批發、零售與運輸倉儲業、礦業及土石採取業暨營建工程業等。
海外市場競爭激烈，僑臺商的產品要如何被看見?
曾任中華民國駐泰國台北經濟文化辦事處代表的童振源分享，以泰國為例2017~2019年三年期間泰國人到台灣旅遊增長112%，泰國來台留學生更創下新高，東南亞國家對於台灣研發的產品具有高度信賴。因此台灣產品的優勢在於具有高品質，主要客群應該為高收入族群，產品不作價格競爭，打造品牌將是關鍵所在。而未來僑委會將與商會合作，推動「海外臺商精品選拔」協助海外僑臺商品牌規劃與行銷，提高其產品價值與獲利。同時將建構臺灣企業與海外僑臺商企業合作平台，並接引國內企業到海外發展，創造雙贏，壯大臺灣。