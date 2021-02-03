僑委會力助全球僑臺商轉型升級 建立產學合作大平台

一場疫情的發生，改變了全世界的生活，也因為防疫有成，讓世界看見台灣。除了吸引GOOGLE、臉書及amazon等多間知名外商企業來台投資外，2020年更是旅居全世界的僑臺商們，回家待最久的一段時光。這段時光也讓多年在海外拚搏的僑臺商，開始重新認識台灣這塊土地的美好，通訊軟體的發達，讓老闆們可以遠端指揮海外廠房的生產，嘗試過遠距辦公的便利後，有許多僑臺商表示未來希望能夠將營運總部搬回臺灣。加上僑委會積極鏈結臺灣優質的研發技術，與科技部產學司跨部會合作，建立起僑臺商與35間大專院校的產學合作交流平台，解決了全球僑臺商老闆們力求轉型升級的痛點。

僑委會委員長童振源親自走訪臺灣多間大專院校，從僑臺商立場出發，挖掘出許多產學合作的新契機。圖/謝易晏

臺灣在經濟成長率中，研發占GDP比重3.5%，為全世界第三大投資研發國家，具有厚實的技術人才及豐富的研發資源，而這些資源與人才就在臺灣的大專院校中。據中華經濟研究院提供之「僑臺商參與臺灣產學合作意向調查成果」資料顯示，高達63.48%的僑臺商具有轉型升級意願，超過六成以上各產業僑臺商表達產學合作意願。其中以農林漁牧業的產學合作意願最高，其後依序為傳產、金屬製造加工業、批發、零售與運輸倉儲業、礦業及土石採取業暨營建工程業等。

亞洲台灣商會聯合總會長劉樹添肯定僑委會用心協助僑臺商進行產業升級，有許多僑臺商表示未來希望將營運及研發總部根留臺灣。圖/謝易晏

海外市場競爭激烈，僑臺商的產品要如何被看見?

曾任中華民國駐泰國台北經濟文化辦事處代表的童振源分享，以泰國為例2017~2019年三年期間泰國人到台灣旅遊增長112%，泰國來台留學生更創下新高，東南亞國家對於台灣研發的產品具有高度信賴。因此台灣產品的優勢在於具有高品質，主要客群應該為高收入族群，產品不作價格競爭，打造品牌將是關鍵所在。而未來僑委會將與商會合作，推動「海外臺商精品選拔」協助海外僑臺商品牌規劃與行銷，提高其產品價值與獲利。同時將建構臺灣企業與海外僑臺商企業合作平台，並接引國內企業到海外發展，創造雙贏，壯大臺灣。