 「第一屆WDC無人機青少年能力等級國際證照班」今日起跑囉！

由台北市家長會長協會主辦，台北市高職家長會聯合會、泰北高中協辦，台灣無人機應用發展協會指導發證的「第一屆WDC無人機青少年能力等級國際證照班」冬令營小班制課程，今天在泰北高中正式開班。

與會嘉賓有台北市市議員吳世正、台北市市議員林亮君議員、前教育部國教署中央輔導團生活科技輔導老師姚述勤、泰北高中陳建佑校長、台北市家長會長協會周季平理事長、楊國典副理事長、劉栗蘋公關事務長、台灣無人機應用發展協會馮渤理事長、台北市高職家長會長聯合會代表常務監事、大寶未來科學研究院創辦人謝鑫浩、首羿國際公司邱士文總經理等。

台北市吳世正議員、林亮君議員同時表示：無人機法規嚴格規範飛行操作限制及飛行空域，在台灣無人機發展法令政策方面，尚有進步空間，對於融入教育課程樂見其成，會督促政府機關加強監管，培養人才，完善法律法規！

泰北高中校長陳建佑表示：掌握科技鑰匙成為新時代贏家，成立台北市首座無人機教育中心，泰北高中開發無人機課程，結合AI智慧、程式語言的學習，培養學生分析、邏輯思維，啓動無人機與科技教育扎根，培養全方位「AI素養」人才。

WDC無人機執行長邱士文表示： 五天營隊課程精彩，安排從腦波腦色分析人格，了解學習性向波，再進入飛行原理介紹、投擲機 DIY機組裝、飛控操作、程式設計、模擬練習、群飛編程、四台特技、穿越障礙練習、無人機群飛編程及表演、無人機障礙、團體賽、認證術科考試、授證。

台北市家長會長協會周季平理事長表示：每個人從小就有夢想想飛，無人機應用領域不斷擴展，與科技、AI人工智慧、大數據運用，越來越多元的融入日常生產生活，在國外發展應用已成趨勢。這次舉辦是第一屆，雖然參與人數不多，但相信同學們取得認證後，將成為第一屆的種子，我們會很快再陸續開班，培養更多科技人才，也會舉辦全台無人機競賽，同學透過無人機課程，透過教育學習，未來一定是發展的亮點，在夢想中落實飛翔吧。