凌羣電腦董事長劉瑞復獲頒東華大名譽博士學位

凌羣電腦董事長劉瑞復以對臺灣資訊產業發展貢獻卓著，繼於2020年8月份獲頒中華民國電腦學會2020年「會士獎」後，再獲國立東華大學授予「名譽工學博士」學位，並於2021年1月4日進行頒授儀式。

東華大學趙涵捷校長致詞指出，劉瑞復董事長是他最尊敬的業界楷模之一，能邀請劉董事長來東華並頒授名譽工學博士學位，是東華的驕傲。頒授典禮當天，劉瑞復董事長進行專題演講，向與會來賓分享臺灣資訊應用的發展歷程與感想。當年大學畢業時同學紛紛投入家電業、台電及公職時，劉董事長特別感謝他生命中許多貴人相助，指引他朝向電腦領域發展，奠定後來投入資訊業的契機。

1970年代當電腦科技萌芽時，全球IT尖端科技陸續進入臺灣，劉董事長以精準眼光，自電腦周邊設備切入市場，直到凌羣電腦代理德州儀器，開始投入軟硬體整合，並鎖定專業門檻較高的金融證券、醫療系統以及公部門，提供專業資訊服務。直到現在，凌羣電腦的客戶已經遍及銀行、醫院、證券商、公部門及眾多交通領域。

劉董事長在演講中以個人人生閱歷證明其成功因素：「在人生的每個關鍵時刻尋找利基點」，這也是其秉持的座右銘，與在場眾多師生勉勵、分享，獲得極大迴響。劉董事長畢業於國立成功大學電機系，為成功大學校友傑出成就獎得奬人，曾任臺北市電腦公會理事長、成大電機系友會創會理事長、財團法人成電文教基金會創會董事長。1975年創辦凌羣電腦，成功領導凌羣電腦成為國內企業E化關鍵，產業遍及金融證券、電信、醫療院所、政府、國防太空、警政及高科技製造業…等。

凌羣電腦自1991年起開始國際佈局迄今，服務範圍已經涵蓋臺灣、日本、美國與泰國等地，並陸續獲得1998年經濟部產業科技發展優等獎、2014年經濟部卓越中堅企業獎及2018年第25屆國家品質獎-製造品質典範等殊榮。展望未來，凌羣將繼續在董事長帶領下，持續深化軟體和專業資訊服務能量，為客戶提升企業競爭力的最佳合作夥伴！